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Два игрока Динамо не попали в заявку сборной на матч с Болгарией
Александр Петраков определился с перечнем исполнителей
Фото Павла Кубанова - УАФ
Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против Болгарии.
Заявка сборной Украины на матч с Болгарией:
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик
Из футболистов, которые находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру не попали Николай Шапаренко и Илья Забарный.
Напомним, матч Украина - Болгария состоится сегодня, 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало - в 19:30.
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