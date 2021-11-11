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Два игрока Динамо не попали в заявку сборной на матч с Болгарией

Национальная сборная Украины
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Александр Петраков определился с перечнем исполнителей

Два игрока Динамо не попали в заявку сборной на матч с Болгарией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против Болгарии.

Заявка сборной Украины на матч с Болгарией:

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик

Из футболистов, которые находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру не попали Николай Шапаренко и Илья Забарный.

Напомним, матч Украина - Болгария состоится сегодня, 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало - в 19:30.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 11:19
Пусть отдохнут, а то верняк уставшие!
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