Два игрока Динамо не попали в заявку сборной на матч с Болгарией

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против Болгарии.

Заявка сборной Украины на матч с Болгарией:

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик

Из футболистов, которые находятся под рукой тренерского штаба, в заявку на игру не попали Николай Шапаренко и Илья Забарный.

Напомним, матч Украина - Болгария состоится сегодня, 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало - в 19:30.