Стало известно, в каком форме сборная Украины сыграет против Болгарии

Сегодня, 11 ноября состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины будет принимать команду Болгарии.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы проведут встречу в синем комплекте формы. Болгары сыграют в белом.

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Напомним, матч между сборными Украины и Болгарии пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

Фото: УАФ