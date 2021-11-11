Национальная сборная Украины
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Стало известно, в каком форме сборная Украины сыграет против Болгарии
Команды определились с экипировкой на матч
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 11 ноября состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины будет принимать команду Болгарии.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что украинцы проведут встречу в синем комплекте формы. Болгары сыграют в белом.
Напомним, матч между сборными Украины и Болгарии пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
Фото: УАФ
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Источник:УАФ
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