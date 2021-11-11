Шевченко: Важнейшая игра с Боснией, всех обнимаю, буду болеть

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко пожелал удачи сборной Украины накануне решающего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Я хочу передать привет всем игрокам и тренерам национальной сборной Украины, у которой сейчас будет очень трудная и важная игра.

Я буду болеть, всем фанатам тоже большой привет. Знаю, что многие будут меня поддерживать. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть", – сказал Шевченко в комментарии для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что сборная Украины 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией. Начало встречи в 19:30. А 16 ноября на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Начало - в 21:45.