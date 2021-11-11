Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Важнейшая игра с Боснией, всех обнимаю, буду болеть
Экс-наставник "сине-желтых" пообещал сборной свою поддержку
Фото: УАФ/ Автор – неизвестен
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко пожелал удачи сборной Украины накануне решающего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
"Я хочу передать привет всем игрокам и тренерам национальной сборной Украины, у которой сейчас будет очень трудная и важная игра.
Я буду болеть, всем фанатам тоже большой привет. Знаю, что многие будут меня поддерживать. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть", – сказал Шевченко в комментарии для ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, что сборная Украины 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией. Начало встречи в 19:30. А 16 ноября на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Начало - в 21:45.
Популярное сейчас
- Официально: Стивен Джеррард – менеджер Астон Виллы
- Два игрока Динамо не попали в заявку сборной на матч с Болгарией
- Украина - Болгария. Анонс и прогноз матча на 11 ноября 2021
- Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО