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Шевченко: Важнейшая игра с Боснией, всех обнимаю, буду болеть

Национальная сборная Украины
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Экс-наставник "сине-желтых" пообещал сборной свою поддержку

Шевченко: Важнейшая игра с Боснией, всех обнимаю, буду болеть

Фото: УАФ/ Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко пожелал удачи сборной Украины накануне решающего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Я хочу передать привет всем игрокам и тренерам национальной сборной Украины, у которой сейчас будет очень трудная и важная игра.

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Я буду болеть, всем фанатам тоже большой привет. Знаю, что многие будут меня поддерживать. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть", – сказал Шевченко в комментарии для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что сборная Украины 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч с Болгарией. Начало встречи в 19:30. А 16 ноября на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Начало - в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Босния и Герцеговина Дженоа (Генуя)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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