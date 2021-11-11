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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Транслятор сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(10 голосов)

Товарищеский матч сборной - либо в повторе, либо по подписке

(Анти) Герой футбольного дня. Транслятор сборной Украины

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Недавно некоторые матчи Лиги чемпионов транслировали на НЛО TV. Также в подчинении этой компании, кроме телеканалов "Футбол 1/2/3" и "Украины", есть развлекательный "Индиго". И "Индиго", и НЛО TV доступны в Т2 и имеют, по их же сообщениям на официальном сайте, около 80-ти процентов покрытия по Украине.

Ну, если уж футбол не способен конкурировать за внимание зрителя с ток-шоу или сериалами на таком телегиганте как "Украина", то почему бы не ретранслировать сигнал на другой, менее популярной, но максимально доступной площадке компании? Собственно вот здесь и возвращаемся к первому предложению материала: если на НЛО TV технически способны транслировать Лигу чемпионов, то способны показать и "товарняк" сборной. Вопрос, очевидно, стоит не в плоскости способности/несостоятельности, а в плоскости желания.

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С футбола делают бизнес и это правильно. Ни развитие игры, ни развитие спортмедиа невозможно без платных трансляций/подписок, но также бизнес невозможен без своеобразной программы лояльности. Скидки, акции, розыгрыши, просто подарки – все это должно работать, чтобы заманивать новых клиентов или благодарить старых за благосклонность. Но у "Медиа Группа Украина" для потребителей спортивного контента приятных сюрпризов практически нет.

То, что квалификационные матчи национальной сборной Украины показывают на общедоступном телеканале – не программа лояльности, а требование правообладателя (чтобы матчи национальных команд транслировались по общенациональным каналам). А вот то, как транслятор распоряжается своими эксклюзивными правами (товарищеские матчи сборной – среди таких) – это уже показательное отношение к потребителям контента. Их заставляют либо подписываться и платить за просмотр родной сборной, либо смотреть ее матчи в повторе. Лейтмотив этой истории прост и понятен: показывать матч Украины на общедоступном канале с почти четырехчасовой задержкой – это издевательство над зрителями. Было бы куда человечнее не замылять глаза поздними повторами, а ретранслировать сигнал в живом времени на одном из двух других малопопулярных, но широкодоступных телеканалов холдинга.

Были бы и волки сыты, и овцы целы. Однако политика транслятора сейчас другая – нагнуть через колено. Матчи сборной – это фактически единственный козырь в рукаве спортивного сегмента МГУ, поэтому его и пытаются придержать до конца партии. Действительно, чем еще брать, если на твоих каналах людям предлагают наблюдать за тем, как другие люди смотрят футбол…

(Анти) Герой футбольного дня. Транслятор сборной Украины - изображение 2

Фото - UA-Футбол

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Комментарии (45)
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ulych (Запоріжжя)
11.11.2021 в 17:22
Слухайте! Що ви там про Пєтью та Ахмєтку. Мають телеканали. Інша справа, як хто користується. А що таке Суспільне? А навіщо з наших кишень (держбюджет) їм виділяється 2.млрд і ще 200 млн. грвивень на рік? Ви про права телеканалів? Шановіні! Це національна збірна України, не амєтшахта чи динамо-суркіс! Різницю відчуваєте?
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0
0
winter (Berlin)
11.11.2021 в 17:28
Цих 2.2 мільярди гривень не доходить до суспільного. UA перший отримав тільки 200 млн гривень в минулому році. Більшою частиною цих коштів розпоряджається кабмін, який на 70% складається з людей Ахметова
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
11.11.2021 в 17:32
2,2 млрд. - це мізер порівняно з бюджетами 1+1 чи ахмет-каналів. І так, до того ж, ці 2,2 млрд. виділяються не на один Перший канал, а на суспільне ТБ+три канали радіо+регіональні телерадіокомпанії.
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0
0
Консул (Новоград-Волинський)
11.11.2021 в 17:18
Рудий стабільно плює на усіх украінців.
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0
0
Федотов Артем (Харьков)
11.11.2021 в 17:18
хай павелко смотрит в записи
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 17:00
просмотр футбола стал роскошью. даже боюсь представить.сколько людей в Украине через 20 лет будут интересоваться футболом? В детстве будучи детьми можно было смотреть ЛЧ по УТ-1, матчи сборной по Интеру, ИСТВ. Даже Серию А по СТБ. эх были времена. А сейчас молодое поколение как полюбит футбол? Никак.
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+3
0
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Zapp Brannigan (Київ)
11.11.2021 в 17:04
Футбол зник з програми загальнонаціональних каналів так само, як раніше зникли науково-популярні передачі та документальні фільми. А чому? Бо ті ж канали вирішили не пропагувати науку, спорт і здоровий спосіб життя, а тратити гроші на отупляючі талант-шоу і серіали...
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+2
0
winter (Berlin)
11.11.2021 в 17:23
Мало того, бюджет отих шоу декілька мільйонів $ і саме цікаве, більшість з них навіть не може вийти в 0.
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
11.11.2021 в 17:35
Ну да, за ціною одного випуску шоу чи серії слуги урода можна кілька матчів показати!
0
0
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 17:38
А головне - що та лінія на тотальне отуплення населення - вона спрацьовує! Люди, які дивляться оту муйню про екстрасенсів, зважених та щасливих, міняючих жінок, колишніх - вони потім легко зомбуються і голосують за зелених клоунів або вірять у "чіпування вакцинами через вишки 5 Г"! А як може бути інакше? Природа не терпить порожнини. Коли місце для серйозної інформації про досягнення науки порожнє, воно легко заповнюється будь-якими фейками. І вуаля - напівфабрикати під зомбі - готові. Залишається лише розігріти в останкінській мікрохвильовці.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
11.11.2021 в 15:48
Что тут сказать. Матчи сборной Украины можно смотреть (среди прочих) на спортивных каналах в Малайзии, Гонконге, Таиланде, Индонезии. Но нельзя, или очень неудобно, или очень дорого (по отношению к средней з/п) в Украине. Больше и добавить нечего.
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+8
0
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 14:27
су@асуркісфсьокупілмєталістубіл
Ответить
+3
-5
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 14:42
А можно уточнить в чем ватность (только не нужно сразу название города прилетать)?
Ответить
0
-3
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 15:06
у мою бутність бізьнесьмєном були два партнера з кіровограду, молодші за віком за мене, два пацана, які дивували мене своїм світоглядом. чисто продвинутістю, хоча я не з шелупоні вже з пелюшок. ніразу в нашому спілкуванні не виникало питання хто з якого міста. в інших містах з партнерами виникало це питання, геть не у всіх і тільки не з моєї ініціативи. у декого вже коли добряче посидим, на рівних, а тоді і вилазе. так шо ти не в ту лузу.
+4
-4
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 15:17
це, можливо, не відповідь яку ти чекав. не так як у такий спосіб відповідь. це простий ментальний розлом.
+2
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 15:11
Это не ответ
Ответить
+1
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 15:29
Вот ответь, ты был в Европе хоть раз, видел как там люди живут? По моему как раз ментальный разлом в сознании таких вот " патриотов", для которых есть только чёрное и белое, то есть вата и бандеровцы.
Ответить
+3
-4
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 15:58
У питаннях патріотизму не можна довго перебувати посередині, як лайну посередині ополонки - течією або вітром обов'язково приб'є до якогось борту. В певний момент ти неминуче станеш перед вибором: або ти за майбутнє своєї країни, або та країна для тебе чужа, і ти можеш з неї емігрувати або сприяти її знищенню криками "путлер прийди".
+1
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 16:21
Можно работать во благо родины, жить как нормальный человек и не обращать внимание на упоротых дурочков которые бегают с колорадским ленточками или на таких же дурочков которые бегают с баннерами бандеры, что первые что вторые для меня нездоровые
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 16:39
Навіть волонтери та громадські активісти мають на щось жити. Тож не варто розповідати, що ви працюєте "на благо Батьківщини", а не заробляєте гроші на життя. Тим більше, що агент кремля в офісі преЗЕдента Руслан Демченко теж працює "на благо Батьківщини", от тільки для нього Батьківщиною є рфія.
0
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 16:45
Уже как то говорил, работая и отчисляя налоги с заработной платы, человек уже приносит пользу родине, а если он ещё бычок кидает в урну, а не на тротуар..из таких вот мелочей и складывается патриотизм, и таких мелочей сотни, потом они все вместе делают больше чем стадо умалешонных бегающих по всяким шествиях. Необязательно бить себя в грудь, достаточно купить булочку и отдать бездомному или выйти в выходной день и убрать муссон в парке, отдать старые вещи нкждающему, а не выкинуть..да чего распинаюсь, все равно не понять
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 17:21
Ці "великі подвиги Геракла", якими ви тут так пишаєтеся (сплата податків, бичок не повз урну та булка безхатьку), - це звичайні вчинки цивілізованої людини в будь-якій країні світу, які до її обов'язків громадянина своєї країни мають вельми віддалений стосунок. А от коли ця щиросерда людина, що не кидає сміття посеред вулиці, прийде на чергові вибори і проголосує за опіздіжопців, що знову намагатимуться віддати країну ворогові, який вже відкритим текстом з екранів федеральних каналів ротами депутатів їхньої думи оголошує, що їхня мета - це знищення України, як такої, то до дупи вся показна охайність та благочинність тієї "гарної людини", бо у вирішальний момент вона обирає війну, агресію, горе і злидні для мільйонів навколо себе.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 14:17
нужно прекращать этот донецкий маразм и продать телепул на матчи сборной кому-нибудь из общедоступных Т2 каналов. У суспильного вряд ли хватит на это денег, мож пороховские Пятый и Прямой подсуетятся)
Ответить
+11
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 14:26
Петя за копейку задаваться, это ещё похлеще чмо чем рыжий
Ответить
+5
-9
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 14:32
ага, тото задавился, потратив на армию несколько сотен своих лямов)
+5
-5
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 14:36
ну от. а то були всі підстави тебе в порохоботню зарахувати. зараз залишилась чисто стерильно залишкова ватність. але не безнадійна. історію партії більш уважно переглянеш може й попустить. там все так цікаво відверто.
+4
-2
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 16:01
"Петя за копійку" днями передав Пятий та Прямий у власність журналістів цих каналів. А ви про це досі нічого не чули?
+2
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 14:38
Петя потратил свои лямы?))) Петя, хорошая попытка, но нет)))
Ответить
+3
-7
Рівнянин (Рівне)
11.11.2021 в 14:47
Шоколадний вепр нічого просто так не зробить.Ця звірина в рази пітступніша і жадібніша за рудого татарина! А ні,зробить.Зробить слогани: МОВА,АРМІЯ,ВІРА і ще СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА.Кажете мільйони на армію витратив своїх грошей,потом і кров"ю зароблених? ))))) Та він за копійку змію в жало трахне! Висновок: матчі збірної повинно безкоштовно трансювати УТ-1,а кабмін повинен виділити під це кошти.Однозначно!
Ответить
+4
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 14:49
Вот именно, свинтус с рыжим кореша между прочем и на пару страну грабили!
+4
-5
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 15:19
не кореша. конкуренти. різні зграї шакалів.
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 15:21
о, зеленые соссыалисты - как по расписанию, с одинаковыми тезисами) дядя, "безкоштовно" - это значит из твоего кармана, ты хоть это понимаешь?
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 15:25
Любитель играть х*ни на рояле такое же мудло как и вышеперечисленные мародёры!!!
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
11.11.2021 в 15:39
100%
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
11.11.2021 в 17:10
Ну колись у суспільного (УТ1 тоді ще) при меншому бюджеті були гроші і на збірну, і на ЧУ, і навіть на ЛЧ...
Ответить
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
11.11.2021 в 13:58
Зрада!
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+3
-2
winter (Berlin)
11.11.2021 в 13:38
З їхніх Xtra TV і Oll TV повтікали люди, от і намагається рудий хоч десь нагнути
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 13:35
Буду дивитися в інтернеті. А шо дєлать?
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+6
0
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леонид Угринович
11.11.2021 в 13:12
Якщо у країні бардак, так він у всьому бардак. Навить мешканці України не можуть дивитись матчі збірної та єврокубків, а що вже казати про українців, які живуть поза Україною. Я вже неодноразово про це писав. Добре що российськи футбольні канали транслюють багото матчів української збірної та матчів євроліг.Але не кожен українець має можливість дивитись ці канали, да до того ж хочеться послухать і коментар українською мовою. Я не знаю до кого звертатись по цьому питанню. Може УАФ виправить цю сітуацію. Заздалегідь прошу вибачить за можливі помилки.
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+7
-1
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 14:49
доречі, мене це теж як бандерівця шо аж на дух непереварює законтачену "свободу" геть напружує шо начебто у нас немає прилічних піратів? одна шелупонь на подсосі. я скоріше від футболю відмовлюсь чим зігнусь під цих живодерів. на оболонь ліпше піду. інколи.
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
11.11.2021 в 15:41
ось тут ти правий 100%
+1
0
Acsakal (Kharkov)
11.11.2021 в 16:11
А введення платних супутникових трансляцій провідних медіа-холдингів каломойського, пінчука, ахмєтова та фірташа хіба не з тією самою метою зробили? Це все для виштовхування звичайного українця з українського медіапростору, який з величезним скрипом потроху почав створюватися останнім часом, взад до московітських помийок.
+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 12:59
О чем речь, это кодло считает народ Украины скотами, чтоб купить себе особняк за 200 лямов ублюдок готов снять последние носки с украинцев.
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+10
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 13:35
Як казав Анатолій Папанов: За це вбивати треба...
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+7
0
мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 15:26
пересічний депутат селищної ради вже так себе вважає пупом місцевого базару, де у нього точка і тут же починає так само ставитись до оточення. тим більше йому вже забезпечений участок землі а то і два. а ти з дитячими обідками до власника країни
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+2
0


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