(Анти) Герой футбольного дня. Транслятор сборной Украины

Недавно некоторые матчи Лиги чемпионов транслировали на НЛО TV. Также в подчинении этой компании, кроме телеканалов "Футбол 1/2/3" и "Украины", есть развлекательный "Индиго". И "Индиго", и НЛО TV доступны в Т2 и имеют, по их же сообщениям на официальном сайте, около 80-ти процентов покрытия по Украине.

Ну, если уж футбол не способен конкурировать за внимание зрителя с ток-шоу или сериалами на таком телегиганте как "Украина", то почему бы не ретранслировать сигнал на другой, менее популярной, но максимально доступной площадке компании? Собственно вот здесь и возвращаемся к первому предложению материала: если на НЛО TV технически способны транслировать Лигу чемпионов, то способны показать и "товарняк" сборной. Вопрос, очевидно, стоит не в плоскости способности/несостоятельности, а в плоскости желания.

С футбола делают бизнес и это правильно. Ни развитие игры, ни развитие спортмедиа невозможно без платных трансляций/подписок, но также бизнес невозможен без своеобразной программы лояльности. Скидки, акции, розыгрыши, просто подарки – все это должно работать, чтобы заманивать новых клиентов или благодарить старых за благосклонность. Но у "Медиа Группа Украина" для потребителей спортивного контента приятных сюрпризов практически нет.

То, что квалификационные матчи национальной сборной Украины показывают на общедоступном телеканале – не программа лояльности, а требование правообладателя (чтобы матчи национальных команд транслировались по общенациональным каналам). А вот то, как транслятор распоряжается своими эксклюзивными правами (товарищеские матчи сборной – среди таких) – это уже показательное отношение к потребителям контента. Их заставляют либо подписываться и платить за просмотр родной сборной, либо смотреть ее матчи в повторе. Лейтмотив этой истории прост и понятен: показывать матч Украины на общедоступном канале с почти четырехчасовой задержкой – это издевательство над зрителями. Было бы куда человечнее не замылять глаза поздними повторами, а ретранслировать сигнал в живом времени на одном из двух других малопопулярных, но широкодоступных телеканалов холдинга.

Были бы и волки сыты, и овцы целы. Однако политика транслятора сейчас другая – нагнуть через колено. Матчи сборной – это фактически единственный козырь в рукаве спортивного сегмента МГУ, поэтому его и пытаются придержать до конца партии. Действительно, чем еще брать, если на твоих каналах людям предлагают наблюдать за тем, как другие люди смотрят футбол…

Фото - UA-Футбол