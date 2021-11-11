Петраков объяснил, почему решил вызвать Коваленко в сборную

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал вызов полузащитника "Специи" Виктора Коваленко.

"Витя у меня играл на чемпионате мира в Новой Зеландии, стал лучшим бомбардиром, получил "Золотую бутсу".

Витя сыграл за "Специю", я с ним разговаривал. Тут же позвонил ему, имели долгий разговор. Он сейчас сыграл 5 игр в основном составе. Как говорят каждому тренеру: "Приятная головная боль", – сказал Петраков.