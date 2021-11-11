  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков объяснил, почему решил вызвать Коваленко в сборную
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков объяснил, почему решил вызвать Коваленко в сборную

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Наставник "сине-желтых рад получить в свою обойму игрока "Специи"

Петраков объяснил, почему решил вызвать Коваленко в сборную

Фото - Евгений Кравс

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал вызов полузащитника "Специи" Виктора Коваленко.

"Витя у меня играл на чемпионате мира в Новой Зеландии, стал лучшим бомбардиром, получил "Золотую бутсу".

Витя сыграл за "Специю", я с ним разговаривал. Тут же позвонил ему, имели долгий разговор. Он сейчас сыграл 5 игр в основном составе. Как говорят каждому тренеру: "Приятная головная боль", – сказал Петраков.

В нынешнем сезоне украинец провел 7 матчей за "Специю" во всех турнирах, где забил один гол и выполнил две результативные передачи. На счету Коваленко 31 матч за сборную Украины.

Читайте такжеГармаш: Поставят в сборной в нападении - буду играть там
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 16:32
З часу юніорського чемпіонату у Новій Зеландії дещо змінилося...
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...