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Петраков объяснил, почему решил вызвать Коваленко в сборную
Наставник "сине-желтых рад получить в свою обойму игрока "Специи"
Фото - Евгений Кравс
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал вызов полузащитника "Специи" Виктора Коваленко.
"Витя у меня играл на чемпионате мира в Новой Зеландии, стал лучшим бомбардиром, получил "Золотую бутсу".
Витя сыграл за "Специю", я с ним разговаривал. Тут же позвонил ему, имели долгий разговор. Он сейчас сыграл 5 игр в основном составе. Как говорят каждому тренеру: "Приятная головная боль", – сказал Петраков.
В нынешнем сезоне украинец провел 7 матчей за "Специю" во всех турнирах, где забил один гол и выполнил две результативные передачи. На счету Коваленко 31 матч за сборную Украины.
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