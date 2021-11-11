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Петраков: Кто проявит себя в матче с Болгарией, тот и выйдет на решающий матч с Боснией
Последняя репетиция перед решающим матчем
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Наставник
"Мы смотрим на игру с Боснией. Смотрим, думаем, решаем. Откровенно скажу, что в матче с Болгарией дам некоторым ребятам отдохнуть, потому что они очень много наиграли. Нужно, чтобы они были свежими. Некоторые сыграют по тайму.
У нас всего лишь шесть замен, так что огромной ротации просто не может быть. Я не могу дать игровое время всем футболистам, которые приехали в сборную, и они сами это прекрасно понимают.
Кто себя проявит, будет отдаваться игре, тот и выйдет на решающий матч с Боснией", — сказал Петраков.
Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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