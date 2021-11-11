Петраков: Кто проявит себя в матче с Болгарией, тот и выйдет на решающий матч с Боснией

Наставник сборной Украины Александр Петраков высказался о предстоящем контрольном поединке против Болгарии.

"Мы смотрим на игру с Боснией. Смотрим, думаем, решаем. Откровенно скажу, что в матче с Болгарией дам некоторым ребятам отдохнуть, потому что они очень много наиграли. Нужно, чтобы они были свежими. Некоторые сыграют по тайму.

У нас всего лишь шесть замен, так что огромной ротации просто не может быть. Я не могу дать игровое время всем футболистам, которые приехали в сборную, и они сами это прекрасно понимают.

Кто себя проявит, будет отдаваться игре, тот и выйдет на решающий матч с Боснией", — сказал Петраков.