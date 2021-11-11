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Гецко: Яремчук может заиграть на уровне Шевченко
Специалист высказался об атакующем потенциале сборной Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард
"Довбик — неплохой мальчик. Это раз. Если бы ему еще давали больше практики, чтобы было больше уверенности…
Яремчук — человек с именем, который показал себя в Европе, который является лидером национальной сборной на сегодняшний день. Он еще и лидер "Бенфики", а это клуб высокого европейского уровня. Это классный футболист, который в будущем может многого добиться. Я даже думаю, что он может заиграть на уровне Шевченко.
Петраков тянет Сикана? Я считаю, что он — неплохой паренек. У него прекрасные футбольные данные: скорость, голевое чутье. Но он еще очень молод. Раз тренер ему доверяет, значит, игрок заслуживает места в сборной Украины", — считает Гецко.
Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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