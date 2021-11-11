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Гецко: Яремчук может заиграть на уровне Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист высказался об атакующем потенциале сборной Украины

Гецко: Яремчук может заиграть на уровне Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко перед матчем с Болгарией высказался об атакующшем потенциале национальной команды.

"Довбик — неплохой мальчик. Это раз. Если бы ему еще давали больше практики, чтобы было больше уверенности…

Яремчук — человек с именем, который показал себя в Европе, который является лидером национальной сборной на сегодняшний день. Он еще и лидер "Бенфики", а это клуб высокого европейского уровня. Это классный футболист, который в будущем может многого добиться. Я даже думаю, что он может заиграть на уровне Шевченко.

Петраков тянет Сикана? Я считаю, что он — неплохой паренек. У него прекрасные футбольные данные: скорость, голевое чутье. Но он еще очень молод. Раз тренер ему доверяет, значит, игрок заслуживает места в сборной Украины", — считает Гецко.

Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Иван Гецко Роман Яремчук
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.11.2021 в 17:17
Шева в 25 лет был лучшим бомбардиром в серии А. Сравнение Яремчука с Шевой - идиотизм экспЭрда
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 17:14
а РОТАНЬ на уровне Шевы --за Петракова мы уже увидели -угробил молодёжку пора в главную команду Украины и сегодня Русик проиграл македонцам -ничья это проиграшь для Украины--гнать его надо и все молчат
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MaximSK (Киев)
11.11.2021 в 17:12
Он ошибается что Яремчук лидер Бенфики, он сейчас очень слабо играет и скоро сядет на лавку с такой игрой.
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