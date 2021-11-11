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Олег Федорчук: Игра с Боснией — это матч не для сборной, а для Петракова и его карьеры
Важнейший матч как для команды, так и для тренера
Фото Павла Кубанова - УАФ
Футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением о товарищеском матче
"У нашей команды сложилась неоднозначная ситуация. Обычно контрольные игры проводятся, чтобы наиграть связи, но для нас этот матч — это подготовка к решающим играм. Потому что, если все удачно сложится с Боснией, нам предстоит еще две игры в плей-офф.
Для тренерского штаба сборной Украины сложилась непростая ситуация, потому что модель поведения в следующей игре с Боснией напрямую будет зависеть от того, как боснийцы сыграют с финнами. Поэтому с болгарами нельзя просто так выйти и отрабатывать один из вариантов.
По всей видимости с Боснией нам нужна будет только победа. А матч с Болгарией я вообще не рассматриваю как матч. Это подготовка к Боснии.
Игра с боснийцами — это матч даже не для сборной, это поединок для Петракова и его карьеры.
Малиновский? Не думаю, что он будет игроком основы. Во-первых, Малиновский, как и Яремчук, находится сейчас не в самом лучшем оптимальном состоянии. Это совсем не тот Малиновский, который был еще в мае. Во-вторых, как это будет выглядеть? Вчера его не приглашали вообще, а сегодня сразу в основной состав. С точки зрения поведения это тоже неправильно.
Насчет матча с Болгарией, мы еще не знаем, в каком тайме выйдет основа. Может быть, во втором. Тренеры иногда на сборах выпускают основу во второй половине встречи. Тем более Петраков — мастер неординарных поступков", - сказал Федорчук.
Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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