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Олег Федорчук: Игра с Боснией — это матч не для сборной, а для Петракова и его карьеры

Национальная сборная Украины
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Важнейший матч как для команды, так и для тренера

Олег Федорчук: Игра с Боснией — это матч не для сборной, а для Петракова и его карьеры

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением о товарищеском матче сборной Украины против Болгарии.

"У нашей команды сложилась неоднозначная ситуация. Обычно контрольные игры проводятся, чтобы наиграть связи, но для нас этот матч — это подготовка к решающим играм. Потому что, если все удачно сложится с Боснией, нам предстоит еще две игры в плей-офф.

Для тренерского штаба сборной Украины сложилась непростая ситуация, потому что модель поведения в следующей игре с Боснией напрямую будет зависеть от того, как боснийцы сыграют с финнами. Поэтому с болгарами нельзя просто так выйти и отрабатывать один из вариантов.

По всей видимости с Боснией нам нужна будет только победа. А матч с Болгарией я вообще не рассматриваю как матч. Это подготовка к Боснии.

Игра с боснийцами — это матч даже не для сборной, это поединок для Петракова и его карьеры.

Малиновский? Не думаю, что он будет игроком основы. Во-первых, Малиновский, как и Яремчук, находится сейчас не в самом лучшем оптимальном состоянии. Это совсем не тот Малиновский, который был еще в мае. Во-вторых, как это будет выглядеть? Вчера его не приглашали вообще, а сегодня сразу в основной состав. С точки зрения поведения это тоже неправильно.

Насчет матча с Болгарией, мы еще не знаем, в каком тайме выйдет основа. Может быть, во втором. Тренеры иногда на сборах выпускают основу во второй половине встречи. Тем более Петраков — мастер неординарных поступков", - сказал Федорчук.

Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Олег Федорчук
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Источник:
fanday

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