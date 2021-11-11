Пожар на стадионе Черноморец не помешает проведению матча Украина - Болгария - ФОТО

Сегодня, в день проведения товарищеского матча Украина - Болгария на стадионе "Черноморец" в Одессе произошел пожар.

Дым был виден из разных уголков парка Шевченко, однако данное происшествие никак не повлияет на проведение матча.

Как сообщил пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский, возгорание было небольшим и его быстро потушили.

"Переживать по этому поводу болельщикам оснований нет. Проведению матча ничего не угрожает. Пожар, возникший в одном из офисов расположенного на стадионе «Черноморец» бизнес-центра, удалось оперативно погасить", - сказал Глывинский.