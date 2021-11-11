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Пожар на стадионе Черноморец не помешает проведению матча Украина - Болгария - ФОТО

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Впрочем, проведению поединка ничего не угрожает

Пожар на стадионе Черноморец не помешает проведению матча Украина - Болгария - ФОТО

dumskaya.net

Новина українською

Сегодня, в день проведения товарищеского матча Украина - Болгария на стадионе "Черноморец" в Одессе произошел пожар.

Дым был виден из разных уголков парка Шевченко, однако данное происшествие никак не повлияет на проведение матча.

Как сообщил пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский, возгорание было небольшим и его быстро потушили.

"Переживать по этому поводу болельщикам оснований нет. Проведению матча ничего не угрожает. Пожар, возникший в одном из офисов расположенного на стадионе «Черноморец» бизнес-центра, удалось оперативно погасить", - сказал Глывинский.

Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Болгария Стадион "Черноморец"
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
11.11.2021 в 18:11
який ще ідіотизм ще не учудили нинішні діячі шо клубів шо стадіонів шо куди цих ідійотів не задій.
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