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Пожар на стадионе Черноморец не помешает проведению матча Украина - Болгария - ФОТО
Впрочем, проведению поединка ничего не угрожает
dumskaya.net
Сегодня, в день проведения товарищеского матча Украина - Болгария на стадионе "Черноморец" в Одессе произошел пожар.
Дым был виден из разных уголков парка Шевченко, однако данное происшествие никак не повлияет на проведение матча.
Как сообщил пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский, возгорание было небольшим и его быстро потушили.
"Переживать по этому поводу болельщикам оснований нет. Проведению матча ничего не угрожает. Пожар, возникший в одном из офисов расположенного на стадионе «Черноморец» бизнес-центра, удалось оперативно погасить", - сказал Глывинский.
Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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