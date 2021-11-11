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Малиновский, Зинченко и Довбик выйдут в старте Украины на Болгарию
Стартовые составы команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня
Уже известны стартовые составы команд.
Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик
Запасные: Пятов, Ризнык, Корниенко, Качараба, Караваев, Степаненко, Коваленко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Сикан, Яремчук
Болгария: Михайлов, Велковски, Димитров, Христов, Йорданов, Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов, Десподов, Илиев
Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И.
Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет
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