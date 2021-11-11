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Национальная сборная Украины

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Малиновский, Зинченко и Довбик выйдут в старте Украины на Болгарию

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Стартовые составы команд

Малиновский, Зинченко и Довбик выйдут в старте Украины на Болгарию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня сборная Украины в Одессе проведёт товарищеский матч с Болгарией.

Уже известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик

Запасные: Пятов, Ризнык, Корниенко, Качараба, Караваев, Степаненко, Коваленко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Сикан, Яремчук

Болгария: Михайлов, Велковски, Димитров, Христов, Йорданов, Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов, Десподов, Илиев

Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И.

Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Болгария
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Комментарии (10)
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walcom (Киев)
11.11.2021 в 20:41
Выпускай Гпрмаша, ща все порешает
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0
0
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
11.11.2021 в 19:18
Чудовий склад. І головне, що в складі лише українці, немає к4цaпського нациста Шапаренка!
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+3
-2
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Cтепний воїн (Дике поле)
11.11.2021 в 20:01
а какую нацию он угнетал?)
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0
0
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dimonxman again (London)
11.11.2021 в 19:11
Как я и подозревал, вторым составом выходят. Один Ярмола из основы. Ну и Бущан на подходе.Надо было Лунина в рамку поставить, там Перес ему дифирамбы поет, большое будущее обещает...
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+1
-1
Kela (Одесса)
11.11.2021 в 18:55
Сидорчук и Зубков явно лишние
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+2
0
ВиктАн
11.11.2021 в 18:51
Не знаю, может лучше резервистов поставить, а то опять устанут и не смогут играть в решающем матче.
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+2
0
Рівнянин (Рівне)
11.11.2021 в 18:41
На те й товарняк,щоб експериментувати.На Боснію вийдуть:Забарний,Матвієнко,Соболь,Тимчик,Степаненко,Шапаренко,Буяльський,Ярмоленко,Циганков,Довбик.Воротарем,я б поставив Різника.
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 18:41
Такое себе, главное Зинченко и Малиновский в старте, пусть наигрывает.....
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+1
-3
тутти-10 (Сумська область)
11.11.2021 в 18:29
В чотири захисники???? Нічого собі! Петраков і таку тактику знає??? Ми ще і комбінувати збираємося? А як же, очі на викот, і біготня від воріт до воріт?)
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+2
-3
Камонплей
11.11.2021 в 18:29
Схоже до 4141 повернулися.Але не розумію навіщо награвати Кривцова якому сто років та кожний матч - привоз. Коли є молодші.Та й від Сидорчука проти Болгар користі ніякої. Навряд вони будуть багато атакувати.
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