Павелко: В Одессе много выходцев из Болгарии. Матч сборных - это знак дружбы между народами

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными Украины и Болгарии.

"Мы знаем, что в Одессе болельщик очень изысканный, знает толк в футболе, как должны играть наши команды – и "Черноморец", и сборная.

Уверен, что болельщики соскучились за сборной. Мы очень хотели привезти ее сюда, и как раз план – товарищеская игра, сборная Болгарии. Знаем, что в Одессе много выходцев из этой страны. Это также знак дружбы между нашими народами, нашими странами.

Я уверен, что будет прекрасная игра и для сборной Болгарии, и для нашей – перед Боснией будет хорошая возможность для нашего штаба посмотреть разные вариации схем игры, возможности наших футболистов", – сказал Павелко.