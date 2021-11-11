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Павелко: В Одессе много выходцев из Болгарии. Матч сборных - это знак дружбы между народами

Национальная сборная Украины
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Матч начнется через считанные минуты

Павелко: В Одессе много выходцев из Болгарии. Матч сборных - это знак дружбы между народами

Фото: УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными Украины и Болгарии.

"Мы знаем, что в Одессе болельщик очень изысканный, знает толк в футболе, как должны играть наши команды – и "Черноморец", и сборная.

Уверен, что болельщики соскучились за сборной. Мы очень хотели привезти ее сюда, и как раз план – товарищеская игра, сборная Болгарии. Знаем, что в Одессе много выходцев из этой страны. Это также знак дружбы между нашими народами, нашими странами.

Я уверен, что будет прекрасная игра и для сборной Болгарии, и для нашей – перед Боснией будет хорошая возможность для нашего штаба посмотреть разные вариации схем игры, возможности наших футболистов", – сказал Павелко.

Напомним, что матч Украина - Болгария начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Болгария Андрей Павелко
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Источник:
ТК Футбол

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