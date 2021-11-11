Сборная Украины в первом тайме с Болгарией нанесла в 6 раз больше ударов по воротам

Сборная Украины в Одессе играет товарищеский матч с Болгарией.

При этом украинцы после первого тайма уступают со счетом 0:1.

Подопечные Александра Петракова за первый тайм нанесли 18 ударов по воротам соперника, а болгары ответили 3 ударами.

Сборная Украины 6 ударов нанесла в створ, 7 пришлось мимо, а 5 - заблокированными.

Болгары 1 раз попали в створ, 1 раз ударили мимо и 1 был заблокирован.