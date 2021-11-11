Национальная сборная Украины
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Сборная Украины в первом тайме с Болгарией нанесла в 6 раз больше ударов по воротам
Статистика в футбол не играет
Фото Павла Кубанова - УАФ
При этом украинцы после первого тайма уступают со счетом 0:1.
Подопечные Александра Петракова за первый тайм нанесли 18 ударов по воротам соперника, а болгары ответили 3 ударами.
Сборная Украины 6 ударов нанесла в створ, 7 пришлось мимо, а 5 - заблокированными.
Болгары 1 раз попали в створ, 1 раз ударили мимо и 1 был заблокирован.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.11.2021 в 20:56
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 20:40
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KadimXa (Харьков)
11.11.2021 в 20:38
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