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Сборная Украины в первом тайме с Болгарией нанесла в 6 раз больше ударов по воротам

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Статистика в футбол не играет

Сборная Украины в первом тайме с Болгарией нанесла в 6 раз больше ударов по воротам

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины в Одессе играет товарищеский матч с Болгарией.

При этом украинцы после первого тайма уступают со счетом 0:1.

Подопечные Александра Петракова за первый тайм нанесли 18 ударов по воротам соперника, а болгары ответили 3 ударами.

Сборная Украины 6 ударов нанесла в створ, 7 пришлось мимо, а 5 - заблокированными.

Болгары 1 раз попали в створ, 1 раз ударили мимо и 1 был заблокирован.

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В статье: Украина Болгария
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.11.2021 в 20:56
Та хоть в сто раз. Рахитоиды.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 20:40
А толку
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KadimXa (Харьков)
11.11.2021 в 20:38
Реализация на уровне Г.... Как и в течении всего отбора ...
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