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Ризнык дебютировал за сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Кипер Ворсклы вышел на второй тайм матча с Болгарией

Ризнык дебютировал за сборную Украины

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сборная Украины в Одессе играет товарищеский матч с Болгарией.

После первого тайма украинцы проигрывают со счетом 0:1.

В перерыве Александр Петраков сделал три замены, причем одна из них оказалась дебютной.

Вместо Георгия Бущана вышел голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык, для которого это дебют в национальной команде.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Дмитрий Ризнык
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