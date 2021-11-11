Национальная сборная Украины
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Ризнык дебютировал за сборную Украины
Кипер Ворсклы вышел на второй тайм матча с Болгарией
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
После первого тайма украинцы проигрывают со счетом 0:1.
В перерыве Александр Петраков сделал три замены, причем одна из них оказалась дебютной.
Вместо Георгия Бущана вышел голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык, для которого это дебют в национальной команде.
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