Ризнык дебютировал за сборную Украины

Сборная Украины в Одессе играет товарищеский матч с Болгарией.

После первого тайма украинцы проигрывают со счетом 0:1.

В перерыве Александр Петраков сделал три замены, причем одна из них оказалась дебютной.

Вместо Георгия Бущана вышел голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык, для которого это дебют в национальной команде.