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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Болгария 1:1. Генеральная репетиция с ужасной реализацией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

С Боснией столько создать не получится

Украина - Болгария 1:1. Генеральная репетиция с ужасной реализацией

Фото: sportal.bg / Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Без одного дня, пять лет назад сборная Украины в последний раз гостила в Одессе. 12-го ноября 2016-го года в столицу юмора пожаловала Финляндия. Гол Кравца помог нам обыграть соперника, но на Мундиаль в России мы не попали. Прошло почти ровно пять лет. Украина снова борется за попадание на главный мировой турнир, снова в группе отбора есть Финляндия, но на этот раз в Одессу "сине-желтые" приехали не с официальным визитом. Сегодня команда Петракова встречалась с Болгарией в рамках контрольной игры. Цель - подготовиться к матчу года, который состоится в Боснии и Герцеговине.

Александр Петраков сумел удивить. Будучи последователем схемы 3-4-3, в сегодняшнем товарищеском матче он решил сыграть в четыре защитника, выбрав формацию 4-3-3. В нападении неожиданно вышел Довбик, проблемную позицию слева закрыл Соболь, а в опорной зоне оказался Сидорчук. Свое место на поле наконец-то нашел Руслан Малиновский. Одним словом, состав получился интересным. Если и пробовать что-то новое, то именно в товарищеском матче.

Есть такое слово - "не повезло". Теперь возведите его в квадрат, дабы понять, что именно творилось в первом тайме в Одессе. Украина доминировала, Украина создавала, Украина пропустила первой. Да еще и так глупо, что это вызывало дополнительную дозу разочарования. Кипер гостей выбил вперед, сумбур в центре поля, свечка от Матвиенко, сон Тымчика, точный удар Кирилова. Как так?

И до, и после пропущенного "сине-желтые" смотрелись интереснее. Веселее и задорнее. Суету на своем фланге наводил Ярмоленко, который только за стартовые 10 минут успел надоесть оппоненту. Хорошие эпизоды имели Зинченко и Зубков, свой гол даже нашел Довбик, но он был отменен из-за офсайда. Одним словом, мы играли хорошо, пока дело не доходило до последнего удара. Далее начинались сложности. Статистика ударов до перерыва - 18:2. Счет - 0:1. Работаем.

На второй тайм сходу вышли основные Степаненко и Яремчук, а в воротах дебютировал Ризнык. Почти сразу Украина могла сравнивать после удара Зинченко, но нет - штанга. Болгары немного осмелели, ненадолго отодвинув игру от своих же ворот, но на общую картину это не повлияло - Украина доминировала. И пусть тотально перевеса, как в первые 45 минут не было, два хороших эпизода создать получилось. Первый завершился голом Ярмоленко (снова офсайд), второй - ударом Яремчука рядом с дальней штангой. Как не забил...

Петраков проигрывать не хотел, а потому стал поочередно пускать в бой свои козыри. Вначале на поле оказался Коваленко, выход которого сместил Зинченко на левое крыло, а после свой камбек отпраздновал Денис Гармаш. Между выходом первого и второго хозяева запороли еще несколько эпизодов, наиболее ярким из которых стал выход 1 на 1 от Ярмоленко. Лидер и капитан кипера соперника не переиграл. Но свой точный удар Украина таки нашла. Через пот и слезы, но забили. Степаненко. Тарас ударил с правой издали, выиграв подбор после затяжной и немного сумбурной атаки.

Увы, на большее нас сегодня не хватило. Очередная ничья с уже знакомым счетом 1:1.

Кто-то скажет - много не реализовали. И да, это действительно так, но лучше такая игра в завершении будет в товарняках, чем через пять дней в Боснии. Там такого создать не дадут, а потому к моментам придется относиться бережнее.

Товарищеский матч
11 ноября. Одесса. Стадион: "Черноморец"
Украина - Болгария 1:1
Голы: Степаненко 79 - Кирилов 35
Украина: Бущан (Ризнык 46), Соболь (Коваленко 68), Кривцов, Матвиенко, Сидорчук (Степаненко 46), Малиновский (Гармаш 78), Зинченко, Тымчик, Зубков (Цыганков 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук 46).
Болгария: Михайлов (Вуцов 46), Велковски, Димитров, Христов, Йорданов (Турицов 16), Неделев, Цонев Б. (Костадинов 69), Цонев Р. (Чочев 61), Кирилов, Десподов (Янков 69), Илиев А. (Минчев 46)
Предупреждения: Турицов 24

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Комментарии (168)
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Американец 2000
11.11.2021 в 22:36
Сборная петухов (((((((Не хотят они на чемпионат мира - там в Катаре геев казнят ((((( Не хотят они ехать туда , жить хочется ((((((((((((((((((((((((((((((
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 22:33
Ужас не думав що стільки дізлайкових придуркив є їжте пійло їжте свині бухарські
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
11.11.2021 в 22:16
поражаюсь соседи наши кривоногие играют плохо а забивают всем, а мы пытаемся играть в футбол но не умеем даже гол забить .. удивительно просто
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
11.11.2021 в 22:21
Россия ещё пару туров назад обеспечила уже минимум второе место
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+3
-5
kalan-86 (Анкара)
11.11.2021 в 22:13
Хватит истерить. Во-первых это товарняк. Забей наши хоть один гол ещё и реакция была бы другой. Во-вторых да, пропущенный гол-это полное фиаско обороны. Надеюсь Петраков хитрый, запутает сейчас аналитиков сборной Боснии и потом команда выдаст лучшую игру года в матче, в котором действительно нет места ошибкам. Покуражились сегодня, протранжирили все, но есть надежда на успех в следующем матче. Держим кулаки.
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+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 22:10
Все! Па ра па ра пам!
Ответить
+1
-6
Maryan (Lviv)
11.11.2021 в 22:08
Сумбур ппц!
Ответить
+2
-1
UPG-300 (Днепр)
11.11.2021 в 22:06
Очередной тупой физрук не пробовал в случае когда надо отыгрываться не делать замену по позиции а выпустить второго нападающего.
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+1
-5
Mikh (Київ)
11.11.2021 в 22:05
Петракову потрібно зав’язувати зі збірною. Не фартовий...!!!
Ответить
+2
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 22:14
Почему? Не проигрывает же!
Ответить
+2
-2
Mikh (Київ)
11.11.2021 в 22:36
Не виграють - м’яч тупо в ворота не лізе. І це не одна якась окрема гра, це повторюється в кожній.
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
11.11.2021 в 22:02
стабильная команда СБУ. можно не смотреть матч и знать счет.
Ответить
+4
-4
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 22:01
Дизлайковим ослам салют! погано коли їх нема нема куди пійло дівать а так хай ці поросята давяться
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+1
-7
Матч Футболович
11.11.2021 в 22:00
Очередное доказательство что ничьи с финами и казахами - это не случайность, а наш лол-уровень. Даже сладенькая Болгария (которая на ЧМ/ЧЕ последний раз выходила во времена Стоичкова ещё в прошлом тысячелетии) и та отскочила с ничьей на нашем поле! Это ужос в нападении((( Довбик что-то забивающей в нашей колхоз-лиге, на уровне сборной не способен реализовать с ВРАТАРСКОЙ, из двух-трёх попыток - ноль, Зубков по-видимому и в пустые не забьёт, всадник без головы... а защита?! Гол уровня первенства Области. Простой вынос вратаря с руки, чувак с уровня Шахтера играет ближней (!) ногой не по мячу, зажигает свечку, полчаса мяч летит, игрок уровня Динамо на тормозе, нюхает соперника и тот просто пробивает и гол... блд, из ничего, не комбинации, никакой опасности, просто бей вперёд игра придёт и это проходит с нашей сборной ... имея 30 моментов, мы же ничего не забили. Дядя Стёпа, ОПОРНИК (!), пробил-попал и з-за штрафной, решил-сравнял. Опорник, Карл! При 30 моментах! Кроме возившего весь фланг соперников Ярмолы и выделить некого. Хвалёный Зина, только матерился в эфир, после каждого лажового удара. Позёр с понтами. Вобщем сборную смотреть, это особый мазохизм. Не знаю как с Боснией, только фарт. Но зачем он нужен, этим случайным пассажирам. На мой взгляд нам нечего делать на Чемпионате Мира.
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+8
-3
kalan-86 (Анкара)
11.11.2021 в 22:20
Все, подписываемся на Инстаграмм Дженоа и болеем за новый клуб Шевы. Там будет ещё больше мазохизма
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:56
Генесральная дропотация Просрака!
Ответить
+2
-6
oda1979 (Запорожье)
11.11.2021 в 21:53
Я так понимаю, что следующий тренер Дженоа будет Петраков:))
Ответить
+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:52
Не люблю Ярмоленко, но блин, он все последние игры в сборной показывает норм уровень и весь матч может отбегать в отличии от некоторых молодых, которые после первого тайма не могут бежать, даже мяч принять.....
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+4
-2
KadimXa (Харьков)
11.11.2021 в 21:52
Предлагаю всем нам разбогатеть и заранее поставить у буков на счёт 1:1 с Боснией.
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:53
Давно уже отыгрался за счёт этого счета))
Ответить
0
-5
Ol-g (Одесса)
11.11.2021 в 21:49
Отстойный результат.
Ответить
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 21:43
Зина сколько испортил подачь а Малина --короче кривоногие калеки -забили гол а радости полные трусы --не пройдут они на ЧМ даже если у Боснии выиграют --другие их обломают
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+5
-7
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:44
Ротаня на них не хватает
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+4
-1
Консул (Новоград-Волинський)
11.11.2021 в 21:43
В черговий раз свою вишукану майстерність продемонстрував Вітя Коваленко ударом в порожні ворота з трьох метрів.
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+7
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 22:08
Зато Яремчук отлично попадал))
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+1
-4
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Romerik (YNWA)
11.11.2021 в 21:43
Маліна х*ярить кутові на метр висотою, Зіна х*ярить навіси з гри кожні 2 хв, а Ярмола простріли х*ярить. Ярема и Вітя не можуть попасти фактично в пусті... Тут треба Кополовця визивати, щоб завів їх в одне місце...
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+3
-8
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:44
)))))))) чётко по игре все сказано!
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+1
-8
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RockNRoLLa (IF)
11.11.2021 в 22:32
Їх треба водити перед каждою грою, каждою!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:42
В общем игра получалась, создавали, особенно в первом тайме, но что Довбик, что Яремчук........ это жесть!
Ответить
+1
-7
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:43
надо вызывать Безбородько.
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 21:47
Або Шевцова
0
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.11.2021 в 21:49
Філіпова
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 22:06
а Филиппов погнался за длинным рублем
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 22:15
Що, вже Філіпок у Коцапестані? ((
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:41
О дизлайкови дурені в ефири
Ответить
+1
-13
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:43
Фиг Тебе, у меня всеравно больше дизлайков)
Ответить
+3
-8
avatar
Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:47
Держите по одному, коллекционеры...
+6
-1
grasshopper1 (Харьков)
11.11.2021 в 21:41
Это не невезение. Это недостаток мастерства
Ответить
+6
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:57
Так сказал Петрушкин!
Ответить
0
-4
avatar
Saiko_
11.11.2021 в 21:40
Коваленко Вітюша ти кумедний
Ответить
+7
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 21:38
Взагалі на не поганому фоні, погано зіграли Довбик та Соболь. Сидорчук розчинився.
Ответить
+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:58
А как Гармаш с Циганковым влились в игру?
Ответить
+3
-4
Alex-696 (Немирів)
11.11.2021 в 22:17
Скільки зіграв Гармаш? 10 хвилин? А Циганков грав не на фланзі. От втя кавалєнка - ото да, чудо.
+1
-1
dmytrohr (Київ)
11.11.2021 в 21:38
Я би ще не скидав з рахунків Шараренка і Караваєва.
Ответить
+6
-2
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Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:37
Малой кипер у болгар - ух, как хорош. Этот он должен полировать вместо Лунина в Реале скамейку
Ответить
+1
-6
avatar
dimonxman again (London)
11.11.2021 в 21:39
не суди по 1й игре
Ответить
+5
-1
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Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:40
Что ж делать если я видел с ним только один тайм)
+2
-3
Kela (Одесса)
11.11.2021 в 21:37
Цыганков и Гармаш игру не усилили, на них лучше не расчитывать с Боснийцами
Ответить
+6
-5
Vaticano (Львів)
11.11.2021 в 21:37
Єдиний, хто немав шансу забити- то Бущан
Ответить
+8
-1
oda1979 (Запорожье)
11.11.2021 в 21:36
Очень хорошо играли. Петраков красава. Чуть подчистил шевченковские конюшни, поставил пижонов на место и игра появилась. Забили мало, это да. Но нет у нас своего Левандовского, а есть Довбик. А шо делать..
Ответить
+12
-6
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:58
Да Просраков дристава начистив в штани
Ответить
0
-4
oda1979 (Запорожье)
11.11.2021 в 22:16
Ипать ты редакционное тупое
+2
0
тутти-10 (Сумська область)
11.11.2021 в 21:35
Коваленко і Гармаш грають, а Буяльський ні
Ответить
+6
-3
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:37
Буяльский слишком неординарный для схем шечвченка и Петракова
Ответить
+4
-2
тутти-10 (Сумська область)
11.11.2021 в 21:45
Знову інтуїція Петракова (
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:39
Коваленко хоть участвовать пытался, отдавал пасы, отбирал мяч, мазал по воротам, а что делали Цыганков с Гармашем??
Ответить
+4
-6
тутти-10 (Сумська область)
11.11.2021 в 21:44
Згодний. Циганкова загнали в центр, а там він грати не вміє. Гармаш - інородне тіло. Коваленко - довго думає і довго приймає рішення. Убойний момент? Там і моя теща забила б... А от Буяльський знову не при справах, навіть у товарняку. Жаль(
+4
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:46
На якій позиції буде грати твоя теща з боснійцями ???
+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 21:35
Тому, що дерев'яні.
Ответить
+4
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:40
Это у тебя в голове мозги?
Ответить
0
-8
Ураган (Запорожье)
11.11.2021 в 21:35
Мелочи, а за основу играли четыре воспитанника Запорожского футбола. Да и Степаненко забил!
Ответить
+6
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 21:41
щас кстати буряки и зеленые вместо ДЮСШ торгово-розважальний б.л. ядник построят, то-то еще футбольных талантов понавыпускаем
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+4
0
Болельщик39 (Харьков)
11.11.2021 в 21:34
К концу игры подобрали идеальную расстановку игроков. Непонятно только, где был Цыганков, но и без него есть кому сыграть.
Ответить
+2
-3
фрілансер (Львів)
11.11.2021 в 21:34
А тепер отой весь не фарт, забиті з офсайдів м"ячі залишити в Одесі й з бойовим настроєм на вирвшальний матч! Вірю, що тренерський штаб зробить правильні висновки й внесе корективи...
Ответить
+7
-1
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:37
Ну да випют за здоров'я
Ответить
+2
-6
DK с 6 лет (Киев)
11.11.2021 в 21:42
Если бы они забивать начяли то и нефарт нестрашен.
Ответить
+2
-3
тутти-10 (Сумська область)
11.11.2021 в 21:33
Цікаво, буки ще приймають ставки, на гру ЗБУ з рахунком 1-1?
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+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:34
С коеффициентом 1.05 )
Ответить
+4
0
тутти-10 (Сумська область)
11.11.2021 в 21:40
Зате вєрняк)
+3
-2
oleg dynamo (львівська)
11.11.2021 в 21:33
все в порядку... гра є а це головне....може з боснійцями почне залітати...?
Ответить
+4
-1
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:38
Боснія не Болгарія
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+1
-6
avatar
dimonxman again (London)
11.11.2021 в 21:33
Кто у нас был полный ноль? "Тихо б-*ть!", нельзя его имя произносить...
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 21:33
Не розумію, чому не можна було випустити Калітвінцева?
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+2
-6
тутти-10 (Сумська область)
11.11.2021 в 21:39
Бо один уже старий, а інший - не викликався ніколи у збірну)
Ответить
+6
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:48
Старшого ???!!!
Ответить
+3
-2
storm_ua (Николаев)
11.11.2021 в 21:33
Не не не с такой реализацией на чм делать нечего,Петраков хорошо,просто за пару матчей преобразил команду.
Ответить
+6
-1
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:40
Да головне по воронах бють без промаху молодець Просрак великий тренер
Ответить
+1
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:49
Свинособака п н х !!!
+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:32
С Боснией столько моментов не будет! Ищите напа!
Ответить
+2
-6
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:32
Беседин еще не восстановился для биться бороться
Ответить
+1
-6
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:40
Беседин деревина.
+2
-6
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:31
А почему комментатор Гармаша Криштиану называл? кто-нибудь знает?
Ответить
+4
-1
Kela (Одесса)
11.11.2021 в 21:34
намекает что Гармаш по уровню игры как Криштиано Рональдо
Ответить
+4
-1
аалекс ( Крым)
11.11.2021 в 21:34
На перспективу
Ответить
+2
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:51
Ну ти тупий... Тупіше тупого !
Ответить
+1
-2
Wertu098 (бамбас )
11.11.2021 в 21:31
Сколько Ярмоленко создал моментов для коллег,все просрали!
Ответить
+8
-5
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
11.11.2021 в 21:46
А сколько партнёры создали для Ярмолы, а он всё просрал...)))
Ответить
+3
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:51
Окуляри купи кротяра...
+3
-3
Alex-696 (Немирів)
11.11.2021 в 22:13
Один момент.
+1
0
Термит (Киев)
11.11.2021 в 21:31
Ну и хорошо! Сегодня был нефарт, значит с Боснией повезет!
Ответить
+6
-4
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:32
На носилках і в скорій
Ответить
+1
-12
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:52
Тебе свинособака в канаву та бульдозером пригорнуть !
+4
-1
Zonder (Днепр)
11.11.2021 в 21:31
Босния на контрах накидает штуки три
Ответить
+4
-5
Ramses_ua (Запоріжжя)
11.11.2021 в 21:31
Ця нічія без присмаку розчарування .35 ударів по воротах.Іспанія в кращі часи ).
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+7
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:31
А как Россия сыграла? Часто в наших чатах обсуждаем.
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+4
-14
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 21:31
А тобі не пох, задньопривідний?
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+9
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 21:32
там и обсуждай, похъ как она сыграла)
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+7
-6
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Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:32
Нахрена вспоминать о чертях на этой ветке?
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+8
-3
vlotko (Броди)
11.11.2021 в 21:34
Виграла 6:0.
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+5
-5
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dimonxman again (London)
11.11.2021 в 21:34
А почему с большой буквы? Ну ладно, прощен, хоть "СС" не забыл вставить...
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+2
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
11.11.2021 в 21:48
Если молчат - значит выиграла?
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+3
-4
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:55
А ти що олексін, тепер міньєт на Окружній безкоштовно робити будеш ???
+4
-3
vlotko (Броди)
11.11.2021 в 21:30
Добре що не програли, подібна ситуація була в матчі Ворскла - ДК. Там також атакували одні, а забивали інші. 14:1 рахунок по ударах в площину воріт і 34:4 по воротах. В Боснії такого їм не дадуть створити. Треба вчитися відкривати двері автобуса.
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+8
-3
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Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:30
Жаль соперник не очень подходящий. Боснийцы такой автобус точно ставить не будут. Играя практически всю игру на половине поля соперника физики нам хватило, а вот если придется возвращаться почаще? Но все же перед матчем с боснийцами есть основания для оптимизма. Можем и победить
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+9
-1
kanoist (мариуполь)
11.11.2021 в 21:30
Коваленко увидел что выходит на замену,и яйца опустились...но он не спас мои яйца,с метра по воробьям,практически в пустые ворота,как такое бревно играет в сборной? Шок!
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+4
-8
аалекс ( Крым)
11.11.2021 в 21:37
А у остальных реализация на уровне?
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+6
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.11.2021 в 21:30
Більше сумбуру в грі, ніж холоднокровності...
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:30
По игре, то видно, что у нас вообще нет толкового форварда! Замены, то Степаненко - уровень, где и что делали Гармаш и Циганков - не уровень! Тымчик, при всей моей не любви к голубым, первый тайм на очень хорошем уровне, второй устал хуже всех кто играл (Сколько ему лет?) А вообще, то отскочили, забей второй болгары - финиш! Тренер, не прав в своей тактике, спешке, может и надо было подержать мяч, раскатать, искать зоны на верочку, хотя не всегда люблю когда так катает Шахтер, но сегодня спешка эта.....
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+5
-9
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Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:31
Тымчика надо было заменить минуте на 75-й. Караваев бы не испортил
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+7
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:33
А то и раньше, реально выжатый в ноль, но пол игры норм побегал, физика.... А при таком соперника Караваев реально может, где не надо держать защиту.
+2
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:57
Без нього не забили б ! Він організував ! Браво !
+2
-2
Number13 (Мариуполь)
11.11.2021 в 22:16
караваев уже испортил все что мог...
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 21:30
норматив по пройобаннэм моментам выполнили на полгода вперед, так что Боснии песда, будет one shot-one hit))
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+3
-2
аалекс ( Крым)
11.11.2021 в 21:30
Ну хоть из оффсайдов научились забивать. Главное, чтобы весь нефарт остался в этом матче.
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+4
-1
dmytrohr (Київ)
11.11.2021 в 21:29
Все добре, окрім реалізації. Можливо з Боснією прорве? Як пороблено.
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+5
0
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Vovan7219 (Киев)
11.11.2021 в 21:29
Ребров, тебе не нужно приходить в сборную. Не порти свою репутацию. Тут некому играть, это поколение имбицилов.
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+4
-6
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:29
На кінець під кінець команда Просрака родила гол! Великий тренер Просрак це майбутнє Падленка. Короче дурдом! Краще я зараз на рибу поїду ніж цих тупих пересуждать. Все тьфу.
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+2
-11
vlotko (Броди)
11.11.2021 в 21:37
Яка риба в цю пору: що , де і на що клює?
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+3
-1
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 21:59
Свинособака, яка риба в Парешестані ??? Кого ти надурити хочеш ???? Йди гриби збирай -- ОТСОСІНОВІКІ ....
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+3
-1
Zonder (Днепр)
11.11.2021 в 21:29
Коваленко точно в Италии играет ??
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+4
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 21:29
В Серії С
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+4
-3
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alex 66 (Кременчук)
11.11.2021 в 21:33
Он там всех рвет)))
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+5
-3
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Siren05 (Мариуполь)
11.11.2021 в 21:29
36 ударов по воротам из них 14 в створ, а забили аж целых адын! Такой ужасной статистики вернее реализации даже не припомню была ли раньше у нашей сборной...
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+7
0
Не дармоед (Запорожье)
11.11.2021 в 21:31
Все рекорды наши в этом сезоне)
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+3
-2
Vaticano (Львів)
11.11.2021 в 21:28
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+11
-1
seriksmirnov (Киев)
11.11.2021 в 21:29
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 21:28
напрягает деревянность основных напов Довбика и Яремы. Зине запретить нхй идти в обводку. Ярмола - красава, как всегда
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+8
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.11.2021 в 21:28
Хто більш квітливіший і продовжує робити ставку перед матчем на рахунок 1-1 почав будувати собі другий поверх у власному будинку...
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+7
-1
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okolegko (Київ)
11.11.2021 в 21:28
Цікаво, коли нарешті у збірній з’явиться пристойний психолог (штат психологів). Враховуючи, скільки ми втрачаємо через цей момент, можна було б вже озолотитися
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+4
-1
аалекс ( Крым)
11.11.2021 в 21:32
Лучше забивной нападающий
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+3
-2
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okolegko (Київ)
11.11.2021 в 21:34
Якщо у нападника буде недостатньо мотивації (сконцентрованості), він не зможе забити навіть такому супернику, як Болгарія
+3
0
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Prideman (Lviv)
11.11.2021 в 21:28
Ну і цирк. Я давно такого не бачив, цей матч треба зберегти, а відео назвати "Як транжирити моменти". Скажіть їм хтось, що простріли замикати, там достатньо лише підставити ногу, там не треба на силу лупити кожного разу вище воріт. З ударів низом теж можна забити.Особливо в пустий кут. Ярмоленку замість того щоб кричати на лайнсмена потрібно не залізати в офсайд і реалізувувати свої моменти....Зубков, Ярмоленко, Яремчук, Коваленко, Зінченко, Довбик...може забув кого... мали стовідсоткові шанси забити. а дехто з них їх мав по 2-3. Просто немає слів. Клоуни
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+5
-1
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alex 66 (Кременчук)
11.11.2021 в 21:29
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
11.11.2021 в 22:09
Кавалєнку забув.
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0
0
seriksmirnov (Киев)
11.11.2021 в 21:27
Веселый матч))) всем в церковь срочно!!!
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+4
0
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alex 66 (Кременчук)
11.11.2021 в 21:28
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0
-1
Sessinjo (Мукачево)
11.11.2021 в 21:27
14-1, 36-4 ноу комментс
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+5
0
Не дармоед (Запорожье)
11.11.2021 в 21:26
И сказать то нечего, все наверное видели)
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+3
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
11.11.2021 в 21:26
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 21:26
ну, если абстрагироваться от нереально днищной реализации и кислого счета, сыграли хорошо. Соперник порван во всех двух таймах, без моментов (им созданных ггг), у нас высокая командная скорость, подборы - наши, и тд. При том, что болгары - не Мальта и не Фареры. Так шо готовность на Боснию неплохая, я щетайу
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+8
-2
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:27
не фареры но и не Босния
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+1
-2
Зритель (Харьков)
11.11.2021 в 21:34
Босния 56-я в рейтинге ФИФА, Болгария - 70-я - не очень далеко. А Украина, как ни крути - 26-я. В конце концов - должна Украина хоть раз в году не пропустить в официальном матче? Будем оптимистами.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:39
у Болгаров нет звезд вообще. а у Боснии Джеко может многое решить.
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
11.11.2021 в 22:19
Dimka26 (Чернигов) Джеко пропускает игру с Украиной.
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0
0
Зритель (Харьков)
11.11.2021 в 21:25
1. Нынешняя сборная Украины в принципе не может играть на ноль. 2. Нынешняя сборная Украины, за редчайшим исключением, не способна победить, пропустив в свои ворота. Увы - это диагноз.
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+5
-3
ElvisSuperStar007 (Хуст)
11.11.2021 в 22:19
в первую очередь это вина голкипера который часто у нас панику наводит и путает игроков или выходи или нет, вон Нойер даже в середину поля может выбежать первым на мяч а нашь и ни туда и нисюда
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0
0
Камонплей
11.11.2021 в 21:25
Клятий матч з фінами...така серія зараз була б.
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+9
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.11.2021 в 21:25
Очень понравился Коваленко
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+4
-7
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alex 66 (Кременчук)
11.11.2021 в 21:26
Ага класс пацан с 2х метров по горобцам)))
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+11
-2
kvna (кременчуг)
11.11.2021 в 21:33
ну вот почему за такое не наказывают их , штрафами или еще как-то ?
+1
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
11.11.2021 в 21:25
Ипать ...какие же Вы кривоногие.... Ну вот накуя ...опу рвать с болгарами, Вас же млядь на Боснию не хватит..попомните мои слова, выйдут на игру пережеванные со свинцовыми ногами. Короче торба.
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+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2021 в 21:26
так матч через 5 дней. Успеют восстановиться
Ответить
+4
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
11.11.2021 в 21:27
Кто??? Я Вас умоляю! Эти неуки? Та не в жизнь.)))
+1
-3
vgolovan (полтава)
11.11.2021 в 21:31
у боснии матч 13 и потом с нами 16 им еще тяжелее а ты стонеш
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+4
0
FCZK-1922 (Кировоград)
11.11.2021 в 21:25
Не за что упрекнуть, играли супер, такое бывает что мячь не идёт в ворота, да и воротник кураж словил. Надеюсь все что не залетело сегодня залетит в ворота Боснийцев.
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+7
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
11.11.2021 в 22:18
весь отбор)
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0
0
C_Ballack (Днепр)
11.11.2021 в 21:24
Так бывает, играли в целом норм...
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
11.11.2021 в 21:24
Всем, йопт, выдать по мячу и пять дней не тренировать никакие комбинации, никакие схемы, а только удары по воротам нах...
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+9
-1
kvna (кременчуг)
11.11.2021 в 21:31
пешком до Сараево пусть идут - там с Одессы недалеко идти )
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0
-3
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 21:24
что можно сказать кривоногие калеки--Боснию не пройдут
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+2
-6
Зритель (Харьков)
11.11.2021 в 21:28
Это футбол. Как повезёт. Но то, что ни Украина, ни Босния , ни Финляндия не попадут на ЧМ - это 100%.
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+3
-4
Alex Sunchez
11.11.2021 в 21:24
Ну тут явно не вина тренера, що футболіст з 5 метрів не може забити...
Ответить
+12
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
11.11.2021 в 22:17
ну как бы второго нападющего выпускай нет? что было очевидным решением
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0
0
dmytrohr (Київ)
11.11.2021 в 21:24
Це все Кардашян винен.
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+1
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
11.11.2021 в 21:24
Букмекеры ещё принимают ставки на 1:1?
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+3
-1
Zonder (Днепр)
11.11.2021 в 21:23
ЧМ ..давай до свидания...
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0
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 21:23
Блин, опять угадал точный счёт матча!
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0
-5
konogon (Киев)
11.11.2021 в 21:23
Били били колотили, морду в ж.о.п.у превратили ))
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+8
-1


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