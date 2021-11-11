Украина - Болгария 1:1. Генеральная репетиция с ужасной реализацией

Без одного дня, пять лет назад сборная Украины в последний раз гостила в Одессе. 12-го ноября 2016-го года в столицу юмора пожаловала Финляндия. Гол Кравца помог нам обыграть соперника, но на Мундиаль в России мы не попали. Прошло почти ровно пять лет. Украина снова борется за попадание на главный мировой турнир, снова в группе отбора есть Финляндия, но на этот раз в Одессу "сине-желтые" приехали не с официальным визитом. Сегодня команда Петракова встречалась с Болгарией в рамках контрольной игры. Цель - подготовиться к матчу года, который состоится в Боснии и Герцеговине.

Александр Петраков сумел удивить. Будучи последователем схемы 3-4-3, в сегодняшнем товарищеском матче он решил сыграть в четыре защитника, выбрав формацию 4-3-3. В нападении неожиданно вышел Довбик, проблемную позицию слева закрыл Соболь, а в опорной зоне оказался Сидорчук. Свое место на поле наконец-то нашел Руслан Малиновский. Одним словом, состав получился интересным. Если и пробовать что-то новое, то именно в товарищеском матче.

Есть такое слово - "не повезло". Теперь возведите его в квадрат, дабы понять, что именно творилось в первом тайме в Одессе. Украина доминировала, Украина создавала, Украина пропустила первой. Да еще и так глупо, что это вызывало дополнительную дозу разочарования. Кипер гостей выбил вперед, сумбур в центре поля, свечка от Матвиенко, сон Тымчика, точный удар Кирилова. Как так?

И до, и после пропущенного "сине-желтые" смотрелись интереснее. Веселее и задорнее. Суету на своем фланге наводил Ярмоленко, который только за стартовые 10 минут успел надоесть оппоненту. Хорошие эпизоды имели Зинченко и Зубков, свой гол даже нашел Довбик, но он был отменен из-за офсайда. Одним словом, мы играли хорошо, пока дело не доходило до последнего удара. Далее начинались сложности. Статистика ударов до перерыва - 18:2. Счет - 0:1. Работаем.

На второй тайм сходу вышли основные Степаненко и Яремчук, а в воротах дебютировал Ризнык. Почти сразу Украина могла сравнивать после удара Зинченко, но нет - штанга. Болгары немного осмелели, ненадолго отодвинув игру от своих же ворот, но на общую картину это не повлияло - Украина доминировала. И пусть тотально перевеса, как в первые 45 минут не было, два хороших эпизода создать получилось. Первый завершился голом Ярмоленко (снова офсайд), второй - ударом Яремчука рядом с дальней штангой. Как не забил...

Петраков проигрывать не хотел, а потому стал поочередно пускать в бой свои козыри. Вначале на поле оказался Коваленко, выход которого сместил Зинченко на левое крыло, а после свой камбек отпраздновал Денис Гармаш. Между выходом первого и второго хозяева запороли еще несколько эпизодов, наиболее ярким из которых стал выход 1 на 1 от Ярмоленко. Лидер и капитан кипера соперника не переиграл. Но свой точный удар Украина таки нашла. Через пот и слезы, но забили. Степаненко. Тарас ударил с правой издали, выиграв подбор после затяжной и немного сумбурной атаки.

Увы, на большее нас сегодня не хватило. Очередная ничья с уже знакомым счетом 1:1.

Кто-то скажет - много не реализовали. И да, это действительно так, но лучше такая игра в завершении будет в товарняках, чем через пять дней в Боснии. Там такого создать не дадут, а потому к моментам придется относиться бережнее.

Товарищеский матч

11 ноября. Одесса. Стадион: "Черноморец"

Украина - Болгария 1:1

Голы: Степаненко 79 - Кирилов 35

Украина: Бущан (Ризнык 46), Соболь (Коваленко 68), Кривцов, Матвиенко, Сидорчук (Степаненко 46), Малиновский (Гармаш 78), Зинченко, Тымчик, Зубков (Цыганков 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук 46).

Болгария: Михайлов (Вуцов 46), Велковски, Димитров, Христов, Йорданов (Турицов 16), Неделев, Цонев Б. (Костадинов 69), Цонев Р. (Чочев 61), Кирилов, Десподов (Янков 69), Илиев А. (Минчев 46)

Предупреждения: Турицов 24