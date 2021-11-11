  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. 36:4. Украина сыграла вничью с Болгарией при тотальном преимуществе по ударам по воротам
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

36:4. Украина сыграла вничью с Болгарией при тотальном преимуществе по ударам по воротам

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Статистика - ничто, результат - все

36:4. Украина сыграла вничью с Болгарией при тотальном преимуществе по ударам по воротам

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины в Одессе сыграла товарищеский матч с Болгарией. Поединок завершился со счетом 1:1.

Подопечные Александра Петракова за матч нанесли 36 ударов по воротам соперника, а болгары ответили 4 ударами.

Сборная Украины 14 ударов нанесла в створ, 15 пришлось мимо, а 7 было заблокировано.

Болгары 1 раз попали в створ, 2 раза ударили мимо и 1 удар был заблокирован.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Болгария
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 21:55
А что им там делать с такой игрой на ЧМ если попадут (не дай бог) сразу вылетать --кривоногие калеки без мозгов и тренер здесь не причём --забить не могут с таких положений --лучше не куда не ехать позориться набираться стыда
Ответить
+2
-4
avatar
djeff2015 (Запорожье)
11.11.2021 в 21:55
это п....ц. полный п....ц.
Ответить
+3
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
11.11.2021 в 21:44
Нужно больше гивнамовцев в сборной, тогда цифры будут еще более впечатляющими!
Ответить
+1
-5
avatar
dimonxman again (London)
11.11.2021 в 22:00
Да у нас вся упл гавно, если объективно
Ответить
0
-3
karpatoman (Львів)
11.11.2021 в 22:27
У Вас в Лондоні?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...