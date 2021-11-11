Национальная сборная Украины
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36:4. Украина сыграла вничью с Болгарией при тотальном преимуществе по ударам по воротам
Статистика - ничто, результат - все
uaf.ua
Сборная Украины в Одессе сыграла товарищеский матч с Болгарией.
Подопечные Александра Петракова за матч нанесли 36 ударов по воротам соперника, а болгары ответили 4 ударами.
Сборная Украины 14 ударов нанесла в створ, 15 пришлось мимо, а 7 было заблокировано.
Болгары 1 раз попали в створ, 2 раза ударили мимо и 1 удар был заблокирован.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 21:55
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djeff2015 (Запорожье)
11.11.2021 в 21:55
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kotіgorok (Чернiгiв)
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dimonxman again (London)
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karpatoman (Львів)
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