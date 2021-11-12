  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Не отвратительная реализация, а хорошая командная игра! Украина – Болгария. Аудиомнение #124
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не отвратительная реализация, а хорошая командная игра! Украина – Болгария. Аудиомнение #124

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Спарринг перед матчем года подарил много мыслей и эмоций

Не отвратительная реализация, а хорошая командная игра! Украина – Болгария. Аудиомнение #124

Фото: УАФ, Павел Кубанов

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем товарищеский поединок между Украиной и Болгарией. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеЗабивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча
Читайте также36:4. Украина сыграла вничью с Болгарией при тотальном преимуществе по ударам по воротам

Схема 4-3-3 была не ради Малиновского, а из-за Болгарии. Отмечаем командную игру, наконец-то не видим какого-либо перекоса на правый фланг. В эпизоде с голом задаем вопросы не только Матвиенко, а еще и Бущану с Тымчиком. В чем заключается ментальная разница между Зинченко и Ярмоленко, что хорошего в нереализации моментов у чужих ворот и в чем именно полностью прав Александр Петраков – еще больше мыслей внутри подкаста.

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Андрей Ярмоленко Украина Болгария Босния и Герцеговина Георгий Бущан Александр Петраков Александр Зинченко Николай Матвиенко Александр Тымчик Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...