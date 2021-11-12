Не отвратительная реализация, а хорошая командная игра! Украина – Болгария. Аудиомнение #124

Обсуждаем товарищеский поединок между Украиной и Болгарией. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Схема 4-3-3 была не ради Малиновского, а из-за Болгарии. Отмечаем командную игру, наконец-то не видим какого-либо перекоса на правый фланг. В эпизоде с голом задаем вопросы не только Матвиенко, а еще и Бущану с Тымчиком. В чем заключается ментальная разница между Зинченко и Ярмоленко, что хорошего в нереализации моментов у чужих ворот и в чем именно полностью прав Александр Петраков – еще больше мыслей внутри подкаста.