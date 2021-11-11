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Петраков: Как все говорят, оставили на Боснию – дай бог

Национальная сборная Украины
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Ничья с Болгарией вышла неоднозначной

Петраков: Как все говорят, оставили на Боснию – дай бог

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью в товарищеском матче с Болгарией (1:1).

– Мне очень понравилось, как играла моя команда. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол, тем он и прекрасен. Не забиваешь ты – забьют тебе. Было много моментов, не использовали их. Я остался доволен командой и игрой. У меня нет претензий к своим футболистам.

– Нереализация – это проблема психологии или нефарт?

– Я человек опытный, никогда не скажу, что нам не везет. Этого нет, это чисто техническое мастерство футболистов. Вот и все.

– Довольны игрой в 2 центральных защитника, а не в 3?

– Да, я доволен, как ребята сыграли в этой схеме. Говорят, что женщина – прочитанная книга, а я еще непрочитанная. Я должен меняться, я только принял команду. У меня не было времени и контрольных матчей. Здесь я попробовал – мне понравилось. Будем двигаться дальше.

– Это попытка запутать боснийцев?

– Нет, я никогда никого не запутываю. Сейчас запутать невозможно, так как все смотрят матчи, все все читают, все матчи в открытом доступе в интернете. Так что никого не запутаешь, никого не обманешь.

– Довольны игрой лидеров: Зинченко, Малиновского, Ярмоленко?

– Я доволен их игрой. Зинченко и Ярмоленко долго не играли, поэтому провели весь матч. У нас 4 дня, мы играем с 4-го на 5-й – так что все нормально.

– Вы попробовали Зинченко на позиции левого защитника.

– Да, я же хорошо знаю всех ребят, как они и что делают. Я заранее запланировал все эти замены, вместе со своим тренерским штабом. Я все решаю со своими помощниками.

– Ризнык заслужил на дебют.

– Да, Дима заслужил дебютировать за сборную. Я его поздравил. Вместе со штабом мы пошли на такой шаг, потому что человек заслужил, надо было дат ьему возможность.

– Все голы будут забиты в Боснии?

– Я этого хочу. Мечтаю о позитивном результате для нас. Но все решит его величество футбол. Мы сделаем все возможное для победы.

– Этот матч дал больше поводов для оптимизма с точки зрения качества футбола или негатива из-за такого результата?

– Нет, негатива из-за такого результата нет. Я очень доволен игрой. Да, ребята не забили. Как все говорят, оставили на Боснию – дай бог.

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В статье: Украина Болгария Александр Петраков
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11.11.2021 в 22:28
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