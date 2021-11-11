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Степаненко: По игре, думаю, к команде нет никаких претензий

Национальная сборная Украины
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Степаненко: По игре, думаю, к команде нет никаких претензий

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после ничьей в товарищеском матче с Болгарией (1:1).

– Полностью переиграли, даже не знаю, сколько там было опасных моментов и ударов по воротам соперника. Вообще в одну калитку, должны были выигрывать в 4-5 голов, даже 6, может быть. Бывают такие матчи, когда ты постоянно атакуешь, пропускаешь контратаку, а потом не можешь забить. Сегодня был такой матч. По игре, думаю, к команде нет никаких претензий.

– 36 ударов, 14 – в створ.

– Да, мяч просто не хотел лететь в ворота – то в защитника попадет, то вратарь здорово сыграл, то не хватило каких-то сантиметров, у гола забили из офсайда. Будем надеяться, что оставили забитые мячи на самый важный матч.

– Вы забили эффектный гол и спасли игру.

– Спасибо большое. Стадион «Черноморец» фартовый для меня в сборной – я второй раз здесь забил. Мне приятно, но хотелось бы забить в официальных матчах, так как я отличался только в товарищеских. Но очень приятно, хороший гол, еще и с правой ноги – я очень доволен.

– Вспомните, сколько забили за сборную?

– Это 4-й гол, по-моему.

– А кому забивали?

– Я вспоминал. Смешно будет. Нигеру, Кипру и, по-моему, албанцам. И сегодня.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Болгария
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Матч Футболович
11.11.2021 в 23:38
Кстати к Стёпе то какие претензии?! По-моему он да Ярмола на уровне и опыте. Остальные конечно перепугано-мажорные.
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+1
0
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2.dc (Николаев)
11.11.2021 в 23:19
Все верно, Степа, к команде претензий никаких. Они, претензии, к тактике - как бы так изловчиться, чтобы мяч вообще на нашу половину поля не попадал?
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0
-2


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