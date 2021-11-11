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Ярмоленко: Тренерский штаб и игроки довольны игрой, но разочарованы результатом
Все надеются, что с Боснией нам больше повезет
Фото Павла Кубанова - УАФ
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после
– Мяч не шел в ворота, а играли неплохо. Создали много моментов, но надо их реализовывать. Посмотрели статистику - мы полностью переиграли соперника, пропустили одну контратаку (еще одна была во втором тайме)... Сложно что-то сказать, когда создаешь столько моментов и не забиваешь. Мяч просто не шел в ворота, такое бывает. Надеюсь, в матче с боснией все будет по-другому.
– Сегодня 11.11 (11 ноября – прим.) и счет 1:1. Это магия?
– 1:1 – в последнее время нас преследует этот результат. Поэтому ничего нового.
Если говорить чисто по игре, то тренерский штаб и все игроки довольны. Но разочарованы результатом.
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