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Ярмоленко: Тренерский штаб и игроки довольны игрой, но разочарованы результатом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все надеются, что с Боснией нам больше повезет

Ярмоленко: Тренерский штаб и игроки довольны игрой, но разочарованы результатом

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после ничьей в товарищеском матче с Болгарией (1:1).

– Мяч не шел в ворота, а играли неплохо. Создали много моментов, но надо их реализовывать. Посмотрели статистику - мы полностью переиграли соперника, пропустили одну контратаку (еще одна была во втором тайме)... Сложно что-то сказать, когда создаешь столько моментов и не забиваешь. Мяч просто не шел в ворота, такое бывает. Надеюсь, в матче с боснией все будет по-другому.

– Сегодня 11.11 (11 ноября – прим.) и счет 1:1. Это магия?

– 1:1 – в последнее время нас преследует этот результат. Поэтому ничего нового.

Если говорить чисто по игре, то тренерский штаб и все игроки довольны. Но разочарованы результатом.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Болгария
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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att119 (Луцьк)
12.11.2021 в 01:18
Ну тож за останні пів року так кожен матч.
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