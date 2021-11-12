Главный тренер Болгарии: В матче с Украиной мы добились хорошего результата

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал ничью в товарищеском матче с Украиной (1:1).

"Думаю, мы добились хорошего для нас результата в матче с сильным соперником. Отмечу блестящую поддержку болельщиков на трибунах. Это был трудный поединок для моей команды. У нас был свой план на эту встречу. Я очень благодарен нашим вратарям за отличную игру.

У нас новая команда, в которой много дебютантов и молодежи, но, повторюсь, я доволен, что нам удалось добиться ничьей со сборной, в которой много качественных футболистов", - сказал Петров.