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Главный тренер Болгарии: В матче с Украиной мы добились хорошего результата
Ясен Петров прокомментировал ничью после товарищеского матча
funion.bg
Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал ничью в товарищеском матче с Украиной (1:1).
"Думаю, мы добились хорошего для нас результата в матче с сильным соперником. Отмечу блестящую поддержку болельщиков на трибунах. Это был трудный поединок для моей команды. У нас был свой план на эту встречу. Я очень благодарен нашим вратарям за отличную игру.
У нас новая команда, в которой много дебютантов и молодежи, но, повторюсь, я доволен, что нам удалось добиться ничьей со сборной, в которой много качественных футболистов", - сказал Петров.
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