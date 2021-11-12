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Главный тренер Болгарии: В матче с Украиной мы добились хорошего результата

Национальная сборная Украины
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Ясен Петров прокомментировал ничью после товарищеского матча

Главный тренер Болгарии: В матче с Украиной мы добились хорошего результата

funion.bg

Новина українською

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал ничью в товарищеском матче с Украиной (1:1).

"Думаю, мы добились хорошего для нас результата в матче с сильным соперником. Отмечу блестящую поддержку болельщиков на трибунах. Это был трудный поединок для моей команды. У нас был свой план на эту встречу. Я очень благодарен нашим вратарям за отличную игру.

У нас новая команда, в которой много дебютантов и молодежи, но, повторюсь, я доволен, что нам удалось добиться ничьей со сборной, в которой много качественных футболистов", - сказал Петров.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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