Белик: Это было что-то невероятное в исполнении Украины

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ничью "сине-желтых" с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

"Это что-то невероятное в исполнении нашей сборной. Из такого огромного количества моментов мы реализовали лишь один. Это какое-то невезение.

Моментами, мне казалось, что это даже не товарищеская игра, а тренировка, на которой Болгария помогала отрабатывать нам позиционную атаку. В этой игре у нас получалось все, кроме того, чтобы забить больше голов", — сказал Белик.