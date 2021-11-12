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Белик: Это было что-то невероятное в исполнении Украины

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Эксперт высказался после ничьей в контрольном матче

Белик: Это было что-то невероятное в исполнении Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ничью "сине-желтых" с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

"Это что-то невероятное в исполнении нашей сборной. Из такого огромного количества моментов мы реализовали лишь один. Это какое-то невезение.

Моментами, мне казалось, что это даже не товарищеская игра, а тренировка, на которой Болгария помогала отрабатывать нам позиционную атаку. В этой игре у нас получалось все, кроме того, чтобы забить больше голов", — сказал Белик.

Читайте также36:4. Украина сыграла вничью с Болгарией при тотальном преимуществе по ударам по воротам
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В статье: Украина Болгария Алексей Белик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
12.11.2021 в 08:32
В этом матче было все, любой найдет себе изюминку. В седующем же - ничего и никак его не спасет, если опять не будет результата. Банально до однозначности …)
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sauron (Киев)
12.11.2021 в 08:12
Згоден з Бєліком.
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