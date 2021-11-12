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Белик: Это было что-то невероятное в исполнении Украины
Эксперт высказался после ничьей в контрольном матче
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ничью "сине-желтых" с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.
"Это что-то невероятное в исполнении нашей сборной. Из такого огромного количества моментов мы реализовали лишь один. Это какое-то невезение.
Моментами, мне казалось, что это даже не товарищеская игра, а тренировка, на которой Болгария помогала отрабатывать нам позиционную атаку. В этой игре у нас получалось все, кроме того, чтобы забить больше голов", — сказал Белик.
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