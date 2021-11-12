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Вратарь Болгарии: Я не ожидал, что Украина на таком высоком уровне

Национальная сборная Украины
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Николай Михайлов после ничьей рассыпал комплименты в адрес соперника

Вратарь Болгарии: Я не ожидал, что Украина на таком высоком уровне

Фото: sportal.bg

Новина українською

Вратарь сборной Болгарии Николай Михайлов поделился мыслями после ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.

"Это был тяжелый матч. Я не ожидал, что Украина окажется на таком высоком уровне, но мы встретили реальность. Хорошо, что нам удалось "взять очко" в этой товарищеской встрече. Большое самопожертвование от нас, но игра и класс соперника был выше. Это был тяжелый вечер для меня и моих коллег – вратарей Украины.

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В целом они играли на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки, это имеет значение на поле. У меня сегодня был мой день в первом тайме, а у моего коллеги – во втором, мы отбили почти все. Все мы видели реальность.

Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно тяжело было в обороне. Мы готовимся к матчу в понедельник, который станет последним для нашей сборной в этом году", – цитирует Михайлова Sportal.bg.

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В статье: Украина Болгария Николай Михайлов
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Источник:
Sportal.bg

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