Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Болгарии: Я не ожидал, что Украина на таком высоком уровне
Николай Михайлов после ничьей рассыпал комплименты в адрес соперника
Фото: sportal.bg
Вратарь сборной Болгарии Николай Михайлов поделился мыслями после ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.
"Это был тяжелый матч. Я не ожидал, что Украина окажется на таком высоком уровне, но мы встретили реальность. Хорошо, что нам удалось "взять очко" в этой товарищеской встрече. Большое самопожертвование от нас, но игра и класс соперника был выше. Это был тяжелый вечер для меня и моих коллег – вратарей Украины.
В целом они играли на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки, это имеет значение на поле. У меня сегодня был мой день в первом тайме, а у моего коллеги – во втором, мы отбили почти все. Все мы видели реальность.
Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно тяжело было в обороне. Мы готовимся к матчу в понедельник, который станет последним для нашей сборной в этом году", – цитирует Михайлова Sportal.bg.
Популярное сейчас
- "Мы пережили ураган". Тренер сборной Болгарии о ничьей с Украиной
- Назван главный Лев матча Украины против Болгарии
- Группа J. Македонцы устроили погромы в Ереване, немцы снимают кино
- Украина - Болгария 1:1. Генеральная репетиция с ужасной реализацией
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО