"Мы пережили ураган". Тренер сборной Болгарии о ничьей с Украиной

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров дал комментарий после ничьей в товарищеском матче с Украиной (1:1).

"В футболе возможно все. Мы играли против очень сильной команды. Когда мы уезжали, мы находились под сильным давлением. Мы не волновались, это был день вратарей. Очень серьезный соперник с сильными игроками. У нас есть возможности для улучшения игры, но шаги, которые мы предприняли, были хорошими.

Они создавали моменты, потому что это хорошая команда. Я не хочу перечислять их игроков, вы сами знаете, как далеко они дошли на чемпионате Европы. Болельщики не переставали поддерживать их с трибун. Хорошая новость в том, что мы пережили ураган.

В любом случае обновим команду перед матчем со Швейцарией, потому что потратили много сил", – приводит слова Петрова Sportal.bg.