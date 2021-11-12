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"Мы пережили ураган". Тренер сборной Болгарии о ничьей с Украиной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Болгары сумели одержать ничью с украинцами

"Мы пережили ураган". Тренер сборной Болгарии о ничьей с Украиной

Фото: sportal.bg

Новина українською

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров дал комментарий после ничьей в товарищеском матче с Украиной (1:1).

"В футболе возможно все. Мы играли против очень сильной команды. Когда мы уезжали, мы находились под сильным давлением. Мы не волновались, это был день вратарей. Очень серьезный соперник с сильными игроками. У нас есть возможности для улучшения игры, но шаги, которые мы предприняли, были хорошими.

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Они создавали моменты, потому что это хорошая команда. Я не хочу перечислять их игроков, вы сами знаете, как далеко они дошли на чемпионате Европы. Болельщики не переставали поддерживать их с трибун. Хорошая новость в том, что мы пережили ураган.

В любом случае обновим команду перед матчем со Швейцарией, потому что потратили много сил", – приводит слова Петрова Sportal.bg.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
Sportal.bg

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Комментарии (1)
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Prach13 (Дрогобич)
12.11.2021 в 10:28
Отримав велике задоволення від гри нашоі збірноі!за такий футбол бере гордість,вдячний всім!Дякую.
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