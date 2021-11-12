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Степаненко: Нам есть над чем работать, что совершенствовать и чем гордиться
Хавбек сборной Украины - о ничьей с Болгарией
Фото: sportal.bg
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями после ничьей с Болгарией (1:1) в товарищеском матче. Напомним, именно Тарас на 79-й минуте сравнял счет в игре дальним ударом.
"Игра была важной! У тренерского штаба свои задачи, у команды – доказать, что выходим бороться. Цель одна – победа.
Каждый наш момент является свидетельством этого. Я очень рад, что хоть немного, но укрепил веру команды и болельщиков своим голом. Это четвёртый забитый за сборную в моей карьере. И очень важный для меня и для всех нас.
Относительно команды осмелюсь сказать, что есть над чем работать, есть, что совершенствовать и есть чем гордиться", - написал Тарас в Instagram.
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