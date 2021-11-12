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Форвард Болгарии: Украина играет в феноменальный футбол - они нанесли нам 40 ударов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист похвалил украинскую команду за поставленную игру

Форвард Болгарии: Украина играет в феноменальный футбол - они нанесли нам 40 ударов

Фото: sportal.bg

Новина українською

Нападающий сборной Болгарии Радослав Кирилов поделился мнением о товарищеской игре с Украиной (1:1).

"Я доволен, что забил гол, но больше всего тем, что в таком непростом по характеру матче мы достигли ничьей, которая вселяет в нас уверенность. Нам удалось проявить характер.

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Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.

Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они", – сказал Кирилов.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
sportal.bg

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkiv)
12.11.2021 в 11:52
Дякуємо за комплімент, але він для нас надто невеселий, бо збірна України зіграла у футбол, фантастичний з точки зору нереалізації, що є показником недостатньої майстерності.
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MaximSK (Киев)
12.11.2021 в 11:08
Толку от этого нет, хоть 100 ударов имей и 30 голевых моментов без голов это бессмысленно. В матче с Боснией будет намного меньше моментов и если будет нулевая реализация, проиграем там.
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