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Форвард Болгарии: Украина играет в феноменальный футбол - они нанесли нам 40 ударов
Футболист похвалил украинскую команду за поставленную игру
Фото: sportal.bg
Нападающий сборной Болгарии Радослав Кирилов поделился мнением о товарищеской игре с Украиной (1:1).
"Я доволен, что забил гол, но больше всего тем, что в таком непростом по характеру матче мы достигли ничьей, которая вселяет в нас уверенность. Нам удалось проявить характер.
Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.
Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они", – сказал Кирилов.
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