Павелко: Игроки сборной Украины не пользуются деньгами налогоплательщиков

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сборная Украины не получает финансовой помощи от государства.

– Каждый раз, когда сборная показывает негативный результат, люди пишут: "Как они плохо играют за наши деньги. Куда идут наши налоги?"

– Так и есть, сам это ощущаю, вижу реакцию в соцсетях. Но хочу сразу успокоить – украинский футбол не имеет финансирования из государственного бюджета. За 5 лет подготовки нашей сборной к Евро-2020 было потрачено более миллиарда гривен, но ни 1 гривны из бюджета страны.

Да, были доходы от УЕФА, в том числе премия за выступление. Но это не компенсировало всю сумму. У нас есть бюджет, который состоит из поступлений от УЕФА и ФИФА, спонсоров и партнеров. Но государственных денег там нет. Могу заверить болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, не пользуются деньгами налогоплательщиков.

Они, наоборот, платят очень большие налоги. Со всех премий мы заплатили налоги. Нас аудируют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы, – сказал Павелко.