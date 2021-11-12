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Олейник: Я бы не скидывал Финляндию со счетов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Финны вполне могут побороться за шесть очков

Олейник: Я бы не скидывал Финляндию со счетов

Новина українською

Украинский полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник рассказал о том, насколько сборная Финляндии готова навязать Украине заочную борьбу за выход из отборочной группы на ЧМ-2022.

"Люди, с которыми я общаюсь в команде, действительно верят, что финны смогут обыграть Боснию и Францию. На них абсолютно не давит результат. Они добились уже большого результата, попав на Евро. Сейчас - это конкурентоспособная команда, которая будет спокойно играть с любым соперником.

Я бы не скидывал финнов со счетов, потому что это очень неудобная команда, которая в последних играх сможет набрать максимум очков. Шансы у них небольшие, но они есть. Все будет зависеть от того, как они сыграют первую игру с боснийцами", — сказал Олейник.

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В статье: Денис Олейник Украина Финляндия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
12.11.2021 в 20:37
Финны понимают, что франки выставят дубль и поэтому им надо рвать сердце и там и тут.
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0
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Рівнянин (Рівне)
12.11.2021 в 17:25
Головне,зарядити Пуккі горохом по-максимуму! Під кінець гри громихне так,що Чорнобиль буде вихідний!)))
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+1
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Salming (Полтава)
12.11.2021 в 17:18
Он прав
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0
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