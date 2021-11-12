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Олейник: Я бы не скидывал Финляндию со счетов
Финны вполне могут побороться за шесть очков
Украинский полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник рассказал о том, насколько сборная Финляндии готова навязать Украине заочную борьбу за выход из отборочной группы на
"Люди, с которыми я общаюсь в команде, действительно верят, что финны смогут обыграть Боснию и Францию. На них абсолютно не давит результат. Они добились уже большого результата, попав на Евро. Сейчас - это конкурентоспособная команда, которая будет спокойно играть с любым соперником.
Я бы не скидывал финнов со счетов, потому что это очень неудобная команда, которая в последних играх сможет набрать максимум очков. Шансы у них небольшие, но они есть. Все будет зависеть от того, как они сыграют первую игру с боснийцами", — сказал Олейник.
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