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Гецко о матче Украина - Болгария: Создать уйму голевых моментов и умудриться едва не проиграть, это надо уметь
Двоякое впечатление от матча
sportal.bg
Экс-игрок
"Спарринг оставил двоякое впечатление. По скоростным перемещениям, самоотдаче вопросов к нашим ребятам нет. Но в остальном — разочарование, да и как иначе, если с исполнительским мастерством — проблемы.
Очередной "привоз" защитников и болгары забили из ничего. Хорошо, что второе появление гостей вблизи наших ворот сразу после перерыва лишь чудом не завершилось еще одной капитуляцией. Тогда уж точно репетиция перед отборочным поединком чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной оказалась бы проваленной.
Думаю, что Александр Петраков еще раз убедился, что Николая Матвиенко нельзя ставить в центр обороны, жди неприятностей.
Реализация моментов — это вообще отдельный разговор. Не убедил Артем Довбик. Часто находясь в убойной позиции, попадал в офсайд. Также понятно, почему Роман Яремчук все реже появляется в основе "Бенфики": миссия нападающего — забивать, а если с прицелом, что-то случилось, то причину нужно искать в себе.
Создать уйму голевых моментов и умудриться едва не проиграть, это надо уметь. Такая расточительность в следующем матче — с Боснией и Герцеговиной, может дорого обойтись. Поэтому без серьезного разбора полетов — не обойтись. 16 ноября будет совсем другой футбол и придется выжимать максимум даже из полумомента. Иначе о выступлении в финальной части чемпионата мира в Катаре можно забыть", - сказал Гецко.
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