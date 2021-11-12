Ризнык стал седьмым дебютантом сборной Украины при Петракове

В товарищеском матче с Болгарией, состоявшемся 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец" (1:1), свой дебютный поединок в составе сборной Украины провел вратарь "Ворсклы" Дмитрий Резник.

Он стал уже седьмым по счету дебютантом сине-желтых с тех пор, как команду возглавил Александр Петраков.

К полтавчанину в сентябрьских встречах с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1) свои дебюты оформили защитник киевского "Динамо" Александр Сирота, бек чешской "Славии" Тарас Качараба, полузащитники луганской "Зари" Сергей Булеца и Владислав Кочергин, а также нападающий "Шахтера" Даниил Сикан и защитник горняков Виктор Корниенко.

Интересно, что два последних в своих дебютных встречах, с Казахстаном и Чехией соответственно, еще и отличились забитыми мячами.