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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Милевский: Сборная Украины закроет сборную России

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Миля поучаствовал российском подкаст-шоу

Милевский: Сборная Украины закроет сборную России

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Артем Милевский в "Коммент.Шоу" сравнил сборные России и Украины.

– Сейчас сборная России сильнее Украины?

– Нет. Я считаю, что сборная Украины в плане футбола закроет Россию.

– Почему это?

– Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.

– А наши (российские) не знают?

– То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.

– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!

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В статье: Артем Милевский Украина Россия
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Источник:
Коммент.Шоу

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Комментарии (12)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 21:01
Жаль тільки, що Артем виявився не громадянином. Відморозився, коли в Лукамор'ї заарештували жінку - прес-секретаря Динамо Бр.
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0
-2
Footballers (Умань)
12.11.2021 в 20:29
Факт ,що москалі завжди в найслабшій групі Савпадєніє?
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+3
-4
Дон Купер (Хмельницький)
12.11.2021 в 20:56
Не думаю) Газмяс не хотів знову Бельгію чи умовну Німеччину. А так, - в Хорватії і Словаччині давно назріла зміна поколінь, вони вже не ті, а решта - дно. Пацаки феєрять, йопта)
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+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 20:59
Хорвати у неділю виїпуть і висушать козломордих.
+7
-1
Isma Delovoy (Киев)
12.11.2021 в 21:59
Обычно так и есть.. Но в этом отборе на ЧМ у них группа по сильнее нашей, будем объективны, и ситуация в группе у них по лучше..
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+3
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
12.11.2021 в 20:18
Міля супер ! Сказав - як відрізав ! Коефіціенти СССР росія забрала собі, а Україна стартонула з "НУЛЯ" ... Пройшло 30 років ....І що ????
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+6
-1
Artemanat (Кривой Рог)
12.11.2021 в 19:34
Группы у рашки вечно гунявые,Мальта,Сан Марино, Лихтенштейн,Кипр и всё в одной группе)))
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+4
-2
Зритель (Харьков)
12.11.2021 в 20:23
Мальта, Кипр, Словакия, Словения и Хорватия. Зачем фигню писать?
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+5
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
12.11.2021 в 21:00
конечно пи....деть не мешки ворочать, Казахстан тоже обыгрывать надо, но объективно - группа у них слабая
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2021 в 21:03
За назвами наче хорвати й словаки міцні, а по факту виявилися слабкішими ніж очікувалося.
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
12.11.2021 в 19:27
Ну по факту сказал...
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+7
-1
sergio07 (Запоріжжя)
12.11.2021 в 21:39
Причому сказав там! Що ваш футбол - г...но. Вдвічі молодець
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+1
-1


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