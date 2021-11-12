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Милевский: Сборная Украины закроет сборную России
Миля поучаствовал российском подкаст-шоу
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-игрок "
– Сейчас сборная России сильнее Украины?
– Нет. Я считаю, что сборная Украины в плане футбола закроет Россию.
– Почему это?
– Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.
– А наши (российские) не знают?
– То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.
– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.
– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!
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