Милевский: Сборная Украины закроет сборную Россию

Экс-игрок " Динамо " Артем Милевский в "Коммент.Шоу" сравнил сборные России и Украины.

– Сейчас сборная России сильнее Украины?

– Нет. Я считаю, что сборная Украины в плане футбола закроет Россию.

– Почему это?

– Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.

– А наши (российские) не знают?

– То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.

– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!