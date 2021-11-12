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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Милевский: Сборная Украины закроет сборную Россию

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Миля поучаствовал российском подкаст-шоу

Милевский: Сборная Украины закроет сборную Россию

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Артем Милевский в "Коммент.Шоу" сравнил сборные России и Украины.

– Сейчас сборная России сильнее Украины?

– Нет. Я считаю, что сборная Украины в плане футбола закроет Россию.

– Почему это?

– Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.

– А наши (российские) не знают?

– То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.

– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.

– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!

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В статье: Артем Милевский Украина Россия
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Источник:
Коммент.Шоу

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Комментарии (5)
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Footballers (Умань)
12.11.2021 в 20:29
Факт ,що москалі завжди в найслабшій групі Савпадєніє?
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
12.11.2021 в 20:18
Міля супер ! Сказав - як відрізав ! Коефіціенти СССР росія забрала собі, а Україна стартонула з "НУЛЯ" ... Пройшло 30 років ....І що ????
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.11.2021 в 19:34
Группы у рашки вечно гунявые,Мальта,Сан Марино, Лихтенштейн,Кипр и всё в одной группе)))
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+3
0
Зритель (Харьков)
12.11.2021 в 20:23
Мальта, Кипр, Словакия, Словения и Хорватия. Зачем фигню писать?
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0
0
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Romerik (YNWA)
12.11.2021 в 19:27
Ну по факту сказал...
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+4
-1


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