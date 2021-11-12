Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: Сборная Украины закроет сборную Россию
Миля поучаствовал российском подкаст-шоу
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-игрок "
– Сейчас сборная России сильнее Украины?
– Нет. Я считаю, что сборная Украины в плане футбола закроет Россию.
– Почему это?
– Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают.
– А наши (российские) не знают?
– То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое.
– Но у России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины – нет.
– А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!
Популярное сейчас
- Матч Черноморец - Динамо перенесен из Одессы в Киев
- Колос провел переговоры с двумя украинскими тренерами - СМИ
- Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Обыграл, прокинул пяткой между. Ярмоленко на тренировке поиздевался над Гармашем - ВИДЕО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО