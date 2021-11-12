Призетко: С Болгарией нет результата, но есть игра

Бывший игрок сборной Украины Александр Призетко прокомментировал игру "желто-синих" в контрольном матче против Болгарии, закончившейся со счетом 1:1

- В матче против болгар ворота были заколдованы!

- Может и так, а может, привезли с собой колдуна (смеется). Мне кажется лучше так, когда есть моменты, но нет везения и реализации. Везение нужно оставить на следующую игру. Хотя сборная забила три мяча, но все с вне игры (смеется).

- Но из 7-8 голевых моментов нужно хотя бы два-три реализовывать?

- Не то, что нужно, а обязаны реализовывать! Но в преддверии матча с боснийцами то, что они не забили, дай бог везение перенесется именно на этот решающий поединок. Такого количества моментов не помню давно, а они создавались после хороших комбинаций, индивидуальных и командных действий. По ходу матча даже возникла мысль, если мы не додавим и не выиграем игру, может этот недобор компенсируется в Боснии. Там будет похоже на "матч смерти" - все или ничего. С Болгарией нет результата, но есть игра. Не хочу говорить о слабости соперника, но наша сборная просто загнала их, и только не реализация моментов, подпортила общее впечатление. Видно было желание, все бежали, лезли, создавали, разрывали фланги, и на поле была только одна команда – сборная Украины.

- Всех интересовало, как будет смотреться "дебютант" сборной Малиновский?

- Это игрок такого уровня, что ему не надо давать какую-то адаптацию, вызванную временной паузой. Он вышел и сыграл на своем уровне. Все прекрасно понимают, что это боевая единица, один из лидеров сборной, который может решить результат, и хорошо, что он вернулся в ряды команды. Это скажется и на климате в коллективе, и самое главное на игре.

- Кого еще можно выделить в нашей сборной?

- Как всегда лидером команды был Ярмоленко. Из обороны понравился Тымчик, он постоянно подключался в атаку, и по его флангу все горело. В этой игре все были на виду, особенно атакующие игроки. У двух нападающих Довбика и Яремчука, сыгравших по тайму, было два-три момента забить, но… Для меня самое главное, что эти моменты были, но плохо, что не забили. А пропущенный гол, можно назвать как нелогичный и несчастный случай.

- Можно с оптимизмом ждать финальный матч года с Боснией и Герцеговиной?

- Пока мы зависим от кого-то, как сыграют между собой финны и боснийцы. Для нас лучший вариант в этой паре ничья. Если боснийцы победят, это не выгодно перед очной встречей. Но нам нужно независимо ни от кого, готовиться к победе. Мы имеем небольшое преимущество, будущий оппонент играет лобовую 13 ноября и через два дня игра с нами. Все зависит от наших ребят, в которых мы верим.