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Степаненко: Гол Болгарии - один из самых красивых моих голов
При этом с правой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек
– Провели отличный матч. К сожалению, так бывает, что атакуешь, создаешь моменты, и мяч просто не хочет лететь в ворота, а соперника – 2 раза дошли до ворот и забили. Это футбол, за это мы его любим. Считаю, что мы провели хороший матч.
– Может, судьба нам улыбнется в следующем матче?
– Дай бог. Главное, чтобы мы все работали, старались, отдавались полностью. А я верю, что если человек работает, удача к нему обязательно будет благосклонна.
– Ты забил с правой. Работал над ней в последнее время?
– Нет, просто мяч так лег и пробил – так бывает. Уже забивал с правой, но не с дальней дистанции.
– Может, это был твой самый красивый гол?
– Один из самых – парочку красивых забил уже. Этот – один из лучших.
– Что сейчас самое важное, чтобы быть готовыми к боснийцам?
– Думаю, сейчас самое главное – восстановиться. Будут потом теоретические занятия, будем и на практике отрабатывать. Будем готовиться, верить в себя, свои силы, успех, и тогда все у нас получится.
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