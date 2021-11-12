Степаненко: Гол Болгарии - один из самых красивых моих голов

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями после ничьей в товарищеском матче с Болгарией (1:1).

– Провели отличный матч. К сожалению, так бывает, что атакуешь, создаешь моменты, и мяч просто не хочет лететь в ворота, а соперника – 2 раза дошли до ворот и забили. Это футбол, за это мы его любим. Считаю, что мы провели хороший матч.

– Может, судьба нам улыбнется в следующем матче?

– Дай бог. Главное, чтобы мы все работали, старались, отдавались полностью. А я верю, что если человек работает, удача к нему обязательно будет благосклонна.

– Ты забил с правой. Работал над ней в последнее время?

– Нет, просто мяч так лег и пробил – так бывает. Уже забивал с правой, но не с дальней дистанции.

– Может, это был твой самый красивый гол?

– Один из самых – парочку красивых забил уже. Этот – один из лучших.

– Что сейчас самое важное, чтобы быть готовыми к боснийцам?

– Думаю, сейчас самое главное – восстановиться. Будут потом теоретические занятия, будем и на практике отрабатывать. Будем готовиться, верить в себя, свои силы, успех, и тогда все у нас получится.