Сборная Украины вернулась в Киев и продолжает подготовку к матчу с Боснией - ФОТО

После матча с Болгарией (1:1) сборная Украины в пятницу в полдень вернулась в Киев.

Вечером футболисты уже провели тренировку - работали в двух группах: 10 полевых игроков, которые вчера сыграли тайм и более в товарищеском матче с болгарами, восстанавливались в гостинице, а 15 других игроков, в числе которых все вратари, провели тренировку на поле НТК имени Банникова, что позволило выровнять функциональное состояние исполнителей.

Отмечается, что все ребята здоровы и готовы к продолжению работы. Завтра в полном составе национальная команда проведет тренировки на поле НСК "Олимпийский". Вылет в Боснию и Герцеговину назначен на воскресенье.