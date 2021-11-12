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Сборная Украины вернулась в Киев и продолжает подготовку к матчу с Боснией - ФОТО
Подготовка продолжается
Фото Павла Кубанова - УАФ
После матча с Болгарией (1:1)
Вечером футболисты уже провели тренировку - работали в двух группах: 10 полевых игроков, которые вчера сыграли тайм и более в товарищеском матче с болгарами, восстанавливались в гостинице, а 15 других игроков, в числе которых все вратари, провели тренировку на поле НТК имени Банникова, что позволило выровнять функциональное состояние исполнителей.
Отмечается, что все ребята здоровы и готовы к продолжению работы. Завтра в полном составе национальная команда проведет тренировки на поле НСК "Олимпийский". Вылет в Боснию и Герцеговину назначен на воскресенье.
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