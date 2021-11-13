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Кополовец о матче с Болгарией: Никаких претензий к Петракову
Виноваты сами футболисты
Фото - Евгений Кравс
Бывший футболист "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал ничейный поединок сборной Украины против Болгарии (1:1):
“На мой взгляд, на счет матча не может быть никаких претензий к исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. В силу своих возможностей футболисты выполняли его установку и не его вина, что защитники снова начудили и привезли себе гол, хотя могли и два, а наши игроки линии атаки или разминали вратарей гостей, или промахивались с убойных позиций.
Скорее всего, такой у них уровень подготовки. И это уже повторяется из матча в матч, вспомните два недавних поединка с Казахстаном, домашний — с Финляндией. Ребята, ну сколько можно издеваться над болельщиками?
А еще меня после вчерашнего матча не покидают мысли, ну хорошо, как-то проскочим в следующем поединке Боснию и Герцеговину, затем, возможно, повезет в плей-офф, но, скажите, что нам делать с такой игрой в финальной части мирового форума в Катаре?” – сказал Кополовец.
Отметим, что в матче против Болгарии сборная Украины уже восьмой раз в этом году сыграла вничью с счетом 1:1.
Напомним, что "сине-желтые" за семь туров квалификации на Чемпионат мира-2022 не проиграли ни одного поединка. Следующий, финальный матч подопечные Петракова проведут против Боснии и Герцеговины в гостях 16 ноября.
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