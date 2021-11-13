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Кополовец о матче с Болгарией: Никаких претензий к Петракову

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виноваты сами футболисты

Кополовец о матче с Болгарией: Никаких претензий к Петракову

Фото - Евгений Кравс

Новина українською

Бывший футболист "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал ничейный поединок сборной Украины против Болгарии (1:1):

“На мой взгляд, на счет матча не может быть никаких претензий к исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. В силу своих возможностей футболисты выполняли его установку и не его вина, что защитники снова начудили и привезли себе гол, хотя могли и два, а наши игроки линии атаки или разминали вратарей гостей, или промахивались с убойных позиций.

Скорее всего, такой у них уровень подготовки. И это уже повторяется из матча в матч, вспомните два недавних поединка с Казахстаном, домашний — с Финляндией. Ребята, ну сколько можно издеваться над болельщиками?

А еще меня после вчерашнего матча не покидают мысли, ну хорошо, как-то проскочим в следующем поединке Боснию и Герцеговину, затем, возможно, повезет в плей-офф, но, скажите, что нам делать с такой игрой в финальной части мирового форума в Катаре?” – сказал Кополовец.

Отметим, что в матче против Болгарии сборная Украины уже восьмой раз в этом году сыграла вничью с счетом 1:1.

Напомним, что "сине-желтые" за семь туров квалификации на Чемпионат мира-2022 не проиграли ни одного поединка. Следующий, финальный матч подопечные Петракова проведут против Боснии и Герцеговины в гостях 16 ноября.

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В статье: Михаил Кополовец Украина Болгария Александр Петраков
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Комментарии (6)
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MaximSK (Киев)
13.11.2021 в 09:48
Самое главное это матч с Боснией, если будет положительный результат, к Петракову не будет претензий, если нет, это будет провал всех включая Павелко, Шевченко и всех игроков, нужны большие изменения в команде. А то что создали много моментов у ворот болгар, это очень сейчас слабая команда, которая проиграла Литве недавно 1-3, гордиться тут нечем.
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ascent (Луксор)
13.11.2021 в 08:52
Миша решил, что он ЗВЕЗДА и его мнение важно!
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-2
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Serega1111 (Киев)
13.11.2021 в 10:09
Герой нашого часу
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леонид Угринович
13.11.2021 в 08:45
Кополовец прав к Петракову никаких претензий. Но с такой техникой нам и до плей оф не добраться. В командах, видимо, только кроссы бегают, а техникой заниматься некому. Вот и имеем, что с 3-х метров лупят мимо. Так что после игры с болгарами восторгаться нечему.
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ascent (Луксор)
13.11.2021 в 08:54
Поздно учить игрока сборной технике...
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can (Торонто, Львов)
13.11.2021 в 10:19
Это даже не техника!!! Уверенности нужно учить, без дрожи в ногах!!! Не знаю, юмор - не юмор, но кто-то писал. Поставте каждому ворота, желательно небольшие, гоняйте их все 5 (ПЯТЬ) дней, пусть научатся попадать, или хотя бы ногу подставить. С игрой вроде как все нормально, хотя на БиГ с голой пяткой на шашку тоже бросаться не стоит. Петракову нужно тоже найти баланс между защитой и нападением, это не Болгария!!!!
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