Коваленко: Надо матч против Болгарии пережить и готовиться к следующему

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал ничейный результат сине-желтых в матче против Болгарии, а также подготовку к встрече с Боснией и Герцеговиной:

“ – Думаю, провели хорошую игру. Конечно, много не забили. Надо забывать игры и готовиться к самой важной. Вышло, что наша игра была, обязаны были побеждать с огромным счетом, но что есть – то есть. Надо этот матч пережить, забыть и готовиться к следующему.

Все понимают, что через несколько дней будет очень важная игра, к ней нужно подойти с холодной головой и показать наш футбол.

– В матче Финляндия – Босния и Герцеговина нас устраивает ничья.

– Посмотрим, это уже не зависит от нас. Посмотрим на соперника и будем думать о нашей игре. Босния – хорошая, продуктивная команда. Не зря мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться”, - сказал Коваленко.