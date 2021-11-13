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Коваленко: Надо матч против Болгарии пережить и готовиться к следующему

Национальная сборная Украины
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А следующий – решающий

Коваленко: Надо матч против Болгарии пережить и готовиться к следующему

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал ничейный результат сине-желтых в матче против Болгарии, а также подготовку к встрече с Боснией и Герцеговиной:

“ – Думаю, провели хорошую игру. Конечно, много не забили. Надо забывать игры и готовиться к самой важной. Вышло, что наша игра была, обязаны были побеждать с огромным счетом, но что есть – то есть. Надо этот матч пережить, забыть и готовиться к следующему.

Все понимают, что через несколько дней будет очень важная игра, к ней нужно подойти с холодной головой и показать наш футбол.

– В матче Финляндия – Босния и Герцеговина нас устраивает ничья.

– Посмотрим, это уже не зависит от нас. Посмотрим на соперника и будем думать о нашей игре. Босния – хорошая, продуктивная команда. Не зря мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться”, - сказал Коваленко.

Напомним, что против Боснии и Герцеговины сборная Украины сыграет 16 ноября в гостях. Этот поединок станет финальным в групповом этапе отбора на ЧМ-2022.

Также отметим, что Коваленко в матче против Болгарии впервые вышел на поле в футболке “сине-желтых” с марта текущего года.

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В статье: Украина Виктор Коваленко
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Источник:
Ютуб-канал УАФ

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