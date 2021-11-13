Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче с Болгарией Украина установила личный рекорд по показателю ожидаемых голов (xG)
Но реализация на очень низком уровне
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Национальная сборная Украины в четверг, 11-го ноября 2021-го года, провела товарищеский матч в Одессе против Болгарии, сыграв в очередную ничью 1:1.
По показателю "ожидаемых голов" (xG) Украина вышла на значение "6" (данные InStat). Это рекорд не только для каденции Петракова, а вообще для истории национальной команды, начиная с 2016-го года. До сих пор рекордный показатель xG был после матча с Кипром (07.06.2021). В том поединке Украина создала семнадцать голевых моментов, забила четыре гола. В матче с болгарами – двадцать голевых эпизодов и только один мяч.
Следующий матч сборная Украины проведет во вторник, 16-го ноября 2021-го года, против Боснии и Герцеговины в рамках отбора к ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- Справились почти без Месси. Аргентина победила Уругвай на выезде
- Не только эффективный, но и эффектный. Харри Кейн оформил гол-шедевр за сборную Англии
- Амброзини: Как игрок, Шевченко был большой занозой в заднице
- Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО