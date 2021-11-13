Болгарам забил тот, у кого было наименьше предпосылок. Гол Степаненко как отражение проблем Украины с реализацией

Плохая реализация… Это не уникальная для каденции Петракова проблема. Такая проблема была и раньше, однако при нынешнем тренере она обострилась до уровня ножа искусного мясника. Следует вспомнить гостевой матч с Казахстаном, где украинцы создали одиннадцать голевых моментов и наработали на xG (показатель ожидаемых голов) 3,3. В матче с Болгарией вообще был рекорд – xG 6, голевых моментов – двадцать. Но и там, и там ничья.

При Шевченко тоже случались конфузы – домашняя ничья с Казахстаном (3,1 xG; 13 голевых моментов), домашняя ничья с Бахрейном (2,7 xG; 11 голевых моментов). Однако с предыдущим тренерским штабом были и прорывы в плоскости реализации – например, товарняк с Кипром, где при 5,1 xG залетело четыре гола. Сейчас не стоит цель мерять результаты предшественников и нынешних тренеров сборной, но целесообразно моделировать ситуацию на будущее. Ведь через несколько дней – матч года с Боснией.

Сам факт ничьей с Болгарией ничего не значит. Важно то, в каком состоянии после спарринга сборная Украины подойдет к матчу с Боснией. Не слишком ли много сил было потрачено в фактически ненужном поединке? Аргументов против этой теории несколько. Во-первых, после Болгарии у Украины полноценных пять дней на восстановление. Во-вторых, матч подопечные Петракова провели на половине поля соперника, а такая игра отбирает меньше сил, чем игра на отбой или на встречных курсах.

И все же есть смысл обратить внимание на несколько тактических нюансов того матча. 928 ТТД, выполненных игроками нашей сборной, свидетельствуют о высокой интенсивности (наивысшая за последние пять матчей сборной), обеспечение которой требует значительного вклада физических сил. И не очень важно при этом, где именно шла борьба – на твоей или чужой половине поля.

Карта ударов сборной Украины по воротам Болгарии / скриншот - InStat

34 удара – гроссмейстерский показатель. Важно, что большинство из них (22) были нанесены из пределов штрафной площади, куда нужно было проникать. Притом, что Болгария встречала наших футболистов низким блоком. Априори не мог работать такой элемент как длинные передачи или быстрые контратаки от центра поля. Требовались изобретательные и разнообразные действия, нужны были ключевые передачи. И это Украина делала/давала. 19 ключевых пасов (передач на обострение) говорят о понимании того, что и как нужно делать на футбольном поле. Низкая реализация моментов, созданных этими ключевыми передачами, – это уже другой вопрос.

Карта передач в штрафную соперника в исполнении игроков сборной Украины/ скриншот - InStat

Радует то, что у Украины не было какого-то крена на одну сторону. Карта передач в штрафную (выше на картинке) свидетельствует о том, что наступление было равномерно разделено практически по всей ширине поля. Это подтверждается и статистикой: атак левым флангом – 31, атак правым флангом – 37. Через центр – 19.

Бросается в глаза количество атак со стандартов – 17, из которых восемь заканчивались ударами. Это очень высокие показатели, а нулевая их эффективность угнетает даже больше общей проблемы с реализацией. Ведь одно дело – не забивать после быстрых или позиционных атак, другое – после стандартов, где у тебя есть возможность применить наигранные комбинации.

Начальные зоны атак со стандартов в исполнении сборной Украины; обратите внимание, что есть даже одна организованная атака после вбрасывания мяча с аута / скриншот - InStat

У болгар было 62 потери мяча при 26-ти процентах общего владения, у украинцев – 49 потерь при 74-х процентах. У нашей сборной больше подборов мяча (79 против 40), овладений мячом в неочевидных ситуациях (45 против 41), значительно лучший процент эффективности отборов (73 против 37). Понятно, что все это подтверждает разницу в профессиональном уровне футболистов – наши лучше умеют справляться с мячом, быстрее принимают решения, лучше подготовленные физически. Но неспособны, как показывает итоговый результат, воплощать свое явное игровое преимущество в преимущество на табло.

Коваленко вышел на финальных 26 минут и наработал на InStat-индекс 282 – это больше, чем у некоторых футболистов за весь матч. При этом Виктор с нескольких метров бьет мяч выше перекладины. Разве это не показательно? Хорошо, что хотя бы Тарас Степаненко не промазал. Он вообще получил третью наивысшую оценку за матч (после Ярмоленко и Малиновского), хотя сыграл только тайм. Кстати, то, что он забил – совсем не закономерность. Личный xG Тараса составляет 0,08 – у одиннадцати (!) игроков сборной Украины он выше. Залетел, как говорят бильярдисты, "дурак", хотя перед тем много верных моментов было потеряно.

xG игроков сборной Украины в матче с Болгарией. У автора гола Тараса Степаненко - самый низкий среди тех, у кого не нулевой показатель / скриншот - InStat

Петраков надеется, что то, что не залетело в Одессе, залетит в Зенице. Но есть и другая сторона медали: столько, сколько было создано против Болгарии, не будет против Боснии. Нужны не надежды, а гарантии и предпосылки. Однако разве они могут быть у команды, которая реализует свои шансы с пятипроцентной эффективностью?