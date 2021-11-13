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СМИ: Петраков будет уволен, если сборная Украины не достигнет нужного результата в Боснии и Герцеговине
Его спасет только проход дальше
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Совсем скоро может решиться судьба исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова. Он будет уволен, если "сине-желтые" не достигнут нужного результата в финальном матче против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает meta-ratings.
Также есть и вариант, что специалист сам подаст в отставку сразу после возможной неудачи. Всё будет решаться на Исполкоме УАФ 17 ноября.
Если сборная Украины все-таки пройдет в стыковые матчи, то Петраков продолжит руководить командой и в этих играх плей-офф. Отметим, что они должны пройти весной.
Напомним, что Петраков приступил к своим обязанностям в августе этого года. Пока в его активе одна победа в шести матчах при пяти ничейных результатах. Также СМИ сообщали, что зарплата тренера на этой должности составляет 10 тысяч долларов в месяц, что вдвое больше, чем он зарабатывал в украинской молодежке до этого.
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