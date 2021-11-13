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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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СМИ: Петраков будет уволен, если сборная Украины не достигнет нужного результата в Боснии и Герцеговине

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Его спасет только проход дальше

СМИ: Петраков будет уволен, если сборная Украины не достигнет нужного результата в Боснии и Герцеговине

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Совсем скоро может решиться судьба исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова. Он будет уволен, если "сине-желтые" не достигнут нужного результата в финальном матче против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает meta-ratings.

Также есть и вариант, что специалист сам подаст в отставку сразу после возможной неудачи. Всё будет решаться на Исполкоме УАФ 17 ноября.

Если сборная Украины все-таки пройдет в стыковые матчи, то Петраков продолжит руководить командой и в этих играх плей-офф. Отметим, что они должны пройти весной.

Напомним, что Петраков приступил к своим обязанностям в августе этого года. Пока в его активе одна победа в шести матчах при пяти ничейных результатах. Также СМИ сообщали, что зарплата тренера на этой должности составляет 10 тысяч долларов в месяц, что вдвое больше, чем он зарабатывал в украинской молодежке до этого.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (25)
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Cтепний воїн (Дике поле)
13.11.2021 в 17:28
Пусть я в футболе не шарю досконально. Но и слепому было видно в матче с Болгарией что дело не в Петракове, а в наших футболистах. Все те моменты, другая сборная бы реализовала. Точнее сказать все те моменты реализовал бы например Бензема или любой другой техничный игрок. Так называемый Лис у ворот. К сожалению у нас из техничных только Ярмоленко. Это последний наш игрок который хочет и может. Игроки типа Шевченка, Реброва, Милевского и их еще много было. Те кто не боялся ударить по воротам, те кто забивали только дай пас, те кто мог повозить чужих защитников. Их уже у нас нет. Остался только Ярмоленко. Не так много времени пройдет и он уйдет на пенсию. А замены нет.
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+1
0
Kela (Одесса)
13.11.2021 в 17:27
фины выносят боснийцев, и в последнем туре вынесут немотивированных французов
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0
0
Рівнянин (Рівне)
13.11.2021 в 17:17
А між тим найзмістовніша гра саме при Петракові.Результат прийде!
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+1
0
football_soccer (Украина)
13.11.2021 в 17:14
это еще сразу сказали, как его назначили, мол, продлят только если он выведет сборную на ЧМ. Все в курсе были.
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 17:04
скоты --Петраков хороший тренер --Ребров не связывайся с Павелко непорядочный человек -он и тебя подставит а почему Ротаня не уберают угробил опозорил моложёжку -3 турнира проиграл и сидит --нет совести подать в отставку а слуги футбола молчат держаться за кресло
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+5
0
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 17:02
Всё логично. Если не проходят в плей-офф, то ближайшие относительно официальные матчи - следующей осенью в Лиге Наций. К тому времени у Реброва контракт с арабами закончится.
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
13.11.2021 в 17:00
Значит сборная достигнет нужного результата. Если они мужики конечно. Эти вбросы могут повлиять на детей разве что. Не думаю, что в команде кто-то по этому поводу вообще переживает.
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+3
0
Зритель (Харьков)
13.11.2021 в 17:04
Если финны берут 6 очков, от Украины уже ничего не зависит.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 16:55
Ни эта ледяная синева!
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+1
-3
Мирон (Львів)
13.11.2021 в 16:53
Заварив кашу Шевченко, а Петракова винуватим зроблять. Після трьох нічиїх Шевченка шанси вже були мізерними
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+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 16:52
вот накера накануне важнейшего матча постить и ретранслировать такие "инсайды"
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+6
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 16:52
Так поки що фіни обігрують босняків. Ще якщо 16го виграють вдома у немотивованих французів то результат у Боснії не буде мати значення
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+3
0
Рівнянин (Рівне)
13.11.2021 в 16:55
Немотивованим потрібно ще у казахів виграти! Ататюрки можуть на прощання гримнути дверима! А ви вже всіх розставили...))))
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 16:59
Казахи можуть грюкнути лише проти нас. Нажаль
+3
0
Caballero (DC)
13.11.2021 в 16:47
Буде не просто звільнений. Урки з УАФ його опустять до найнижчої касти недоторканих в їх ієрархії.
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+3
0
krakow (Херсон)
13.11.2021 в 16:44
Если пролетим,уволят. Пройдем дальше,подаст в отставку.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
13.11.2021 в 16:31
120 тысяч против миллионов у Шевы... Зачем платить больше ))?
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0
-1
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 16:29
Судя по действиям Петракова он не боится увольнения да и проигрывать Боснии тоже не собирается.
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+5
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.11.2021 в 16:23
А чого не рівняєте із зарплатою колишнього футболіста-зірки , а тепер "весільного гєнєрала" в тренерському штабі Пазіка-Каралєвскаго . Результати мінімум не гірші , і без макаронників .!
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0
-3
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Romerik (YNWA)
13.11.2021 в 16:23
Да всем плевать на эти инсайды. Могут уволить, или может сам подать в отставку. А может и не подать. А может пойти пива выпить в бар. Всем плевать. Есть игра которую нужно выиграть. А дальше уже посмотрим...
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
13.11.2021 в 16:23
А толку? При всьому моєму "захопленні" їм... Питання на що УАФ розраховує за зиму наступного "пожежника" знайти ВО
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 16:17
Це має надихнути? Кого саме? Футболістів? Петракова? Реброва? Боснійців? Павелку? Ця УАФ - як слони в посудній крамниці. Після звільнення Шеви вони місяць шмарклі жували, дотягнувши ледь не до відбіркового матчу з казахами, а тут поспішають прийняти рішення наступного дня після гри. Дебіли мля.
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.11.2021 в 16:16
Его спасёт только если все так захотят на ЧМ как Ярмоленко.
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+6
0
Kristo (Львов)
13.11.2021 в 16:07
Ну очень "своевременное" заявление....
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+7
0
dalexx (Украина)
13.11.2021 в 17:20
Конченный сайт опубликовал. А эти вот тиражируют
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0
0


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