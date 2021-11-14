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Заваров: Финны будут стимулировать боснийцев в матче против сборной Украины
Интересное заявление
Бывший тренер харьковского "Металлиста", киевского "Арсенала" и сборной Украины Александр Заваров прокомментировал спарринг "сине-желтых" против болгар, а также поделился ожиданиями от решающего матча с боснийцами:
“В Одессе была нормальная товарищеская игра. Болгария – хороший спарринг-партнер. Результат матча был не столь важен, а что касается качества игры, то оно было не на все сто процентов. У нашей сборной в ходе поединка было много неиспользованных моментов, и сразу думаешь о том, что исполнительское мастерство немного подхрамывает.
Оставили голы на Боснию? Возможно. Можно думать обо всем и слушать разные мнения, но все покажет игра против боснийцев.
Не стоит забывать, что помимо боснийцев есть еще другие команды, которые претендуют на выход в финальную часть мирового первенства. Они могут замотивировать Боснию и Герцеговину любым способом. Учитывая, что такое событие, как чемпионат мира, имеет важное значение для любой сборной, в ход будут пущены всевозможные влияния и ресурсы. Думаю, что скорее всего, какие-то усилия финнами будут предприняты”, - сказал Заваров.
Напомним, что Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной в гостях 16 ноября. В параллельной встрече Финляндия будет противостоять Франции в Хельсинки.
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