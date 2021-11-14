  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Заваров: Финны будут стимулировать боснийцев в матче против сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заваров: Финны будут стимулировать боснийцев в матче против сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Интересное заявление

Заваров: Финны будут стимулировать боснийцев в матче против сборной Украины

Новина українською

Бывший тренер харьковского "Металлиста", киевского "Арсенала" и сборной Украины Александр Заваров прокомментировал спарринг "сине-желтых" против болгар, а также поделился ожиданиями от решающего матча с боснийцами:

“В Одессе была нормальная товарищеская игра. Болгария – хороший спарринг-партнер. Результат матча был не столь важен, а что касается качества игры, то оно было не на все сто процентов. У нашей сборной в ходе поединка было много неиспользованных моментов, и сразу думаешь о том, что исполнительское мастерство немного подхрамывает.

Оставили голы на Боснию? Возможно. Можно думать обо всем и слушать разные мнения, но все покажет игра против боснийцев.

Не стоит забывать, что помимо боснийцев есть еще другие команды, которые претендуют на выход в финальную часть мирового первенства. Они могут замотивировать Боснию и Герцеговину любым способом. Учитывая, что такое событие, как чемпионат мира, имеет важное значение для любой сборной, в ход будут пущены всевозможные влияния и ресурсы. Думаю, что скорее всего, какие-то усилия финнами будут предприняты”, - сказал Заваров.

Напомним, что Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной в гостях 16 ноября. В параллельной встрече Финляндия будет противостоять Франции в Хельсинки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Заваров Босния и Герцеговина Финляндия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maxam (Чернівці)
14.11.2021 в 09:47
На Заварові шапка горить
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2021 в 09:44
Довбодятел, фіни не будуть нікого стимулювати, лише себе.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...