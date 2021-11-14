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Павелко: Петракову никогда не придет в голову пригласить футболистов из России

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Раньше тренеры боялись об этом говорить

Павелко: Петракову никогда не придет в голову пригласить футболистов из России

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола прокомментировал, как Петраков относится к вызову в сборную футболистов, играющих в российском чемпионате:

“Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, мне она импонирует.

Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней потеряно, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придет в голову мысль пригласить футболистов из России – это его четкая позиция”, - сказал Павелко.

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Напомним, что Петраков возглавляет сборную с августа этого года. По словам СМИ, его будущее на тренерском мостике главной "сине-желтой" команды зависит от результата матча в Боснии и Герцеговине: он может как покинуть пост, так и остаться на ней еще на определенный срок.

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В статье: Александр Петраков
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Комментарии (9)
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Andriy Myronjuk (Рівне)
14.11.2021 в 14:36
Як у бочку пе..тркованув. Що це, намагання переконати когось що Петріньйо звільнять тому що він правдоруб-патріот, а не хр..новий тренер?
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 13:59
Вареничек, улитка скользкая, медузка, ватрушка, безразмерная тёплая дырочка, кожаный стаканчик!!!
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0
-4
Alle Garage (Харьков)
14.11.2021 в 14:51
колибри без мозгов, пробитая голова колибри, душевно-больная птица
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0
0
Caballero (DC)
14.11.2021 в 13:48
Урка павелка шкодує, що Петраков не запрошує з кцапії футболістів.
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+3
-3
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
14.11.2021 в 13:38
Павелко лось провокатор,не понимающий,что такие базары пользы не несут.
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+3
-6
Alle Garage (Харьков)
14.11.2021 в 13:04
Итак, на старт, внимание, марш!!!Ветка по политическому срачу объявляется открытой!!
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+4
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2021 в 13:37
Насрано у тебе у голові, ватане.
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+3
-7
Alle Garage (Харьков)
14.11.2021 в 14:49
А подтвердить свою мысль хоть одним вразумительным аргументом слабо? Почему «насрано», почему «ватан»? Или такой как ты быдлоте легче обозвать человека на ровном месте без объяснений?
0
0
Caballero (DC)
14.11.2021 в 13:48
Смерть росії! Смерть путіну!!!
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+8
-4


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