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Павелко: Петракову никогда не придет в голову пригласить футболистов из России
Раньше тренеры боялись об этом говорить
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Президент Украинской ассоциации футбола прокомментировал, как Петраков относится к вызову в сборную футболистов, играющих в российском чемпионате:
“Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, мне она импонирует.
Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней потеряно, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придет в голову мысль пригласить футболистов из России – это его четкая позиция”, - сказал Павелко.
Напомним, что Петраков возглавляет сборную с августа этого года.
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