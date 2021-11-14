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Хорошие новости для нашей сборной. Джеко пропустит игру против Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Босния не сможет рассчитывать на основного нападающего

Хорошие новости для нашей сборной. Джеко пропустит игру против Украины

nfsbih.ba

Новина українською

Ключевой нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пропустит матч против команды Украины. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Милана". Из-за нее он ранее не попал в заявку на поединок отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Напомним, Босния и Герцеговина 16-го ноября примет сборную Украины в финальном матче отбора на Чемпионат Мира 2022 года.

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В статье: Эдин Джеко Национальная сборная Украины Национальная сборная Боснии и Герцеговины
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 19:09
Трусики в горошек
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:48
думаю, травмоопасного ветерана и так бы не ставили на ничего не значащий для них матч. да и не помог бы он так чтоб очень
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+4
0
Камонплей
14.11.2021 в 17:55
Коли приїхав з травмою його явно готували лише на цей матч тому невихід проти фінів був не показник. Але схоже вирішили поберегти бо матч для них нічого не значить.
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+4
0


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