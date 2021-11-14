Хорошие новости для нашей сборной. Джеко пропустит игру против Украины

Ключевой нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пропустит матч против команды Украины. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Милана". Из-за нее он ранее не попал в заявку на поединок отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Напомним, Босния и Герцеговина 16-го ноября примет сборную Украины в финальном матче отбора на Чемпионат Мира 2022 года.