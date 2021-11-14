Кампомар: Петраков меня удивил своей работой внутри тренерского штаба

Специалист по аналитике сборной Украины Авраам Кампомар дал комментарий о ситуации с Русланом Малиновским и о работе с Александром Петраковым:

– Малиновский действительно не подходит под систему игры Петракова?

– Это не ко мне вопрос. Я аналитик сборной. Мое первое задание – войти в голову главному тренеру. Понять его мысль, понять, как он хочет играть в футбол. Вроде бы с этим все хорошо и легко. Александр Васильевич меня удивил своей работой внутри тренерского штаба. Он дает работать, готов слушать, каждый может высказать свое мнение. Но решение всегда за ним.

Наша задача – помочь ему. Чтобы я ему помог, я должен понимать, чего он хочет в каждом моменте. Я должен понимать его с полуслова. Мои мысли в моей голове никого не должны волновать. Я могу подойти и ему что-то лично сказать. А он уже решит, это полезно или нет, – сказал Кампомар.