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Кривцов: Джеко и Пьянич - хорошие футболисты, но команда у нас сильнее

Национальная сборная Украины
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16 ноября сборной предстоит решающий матч отбора на ЧМ-2022

Кривцов: Джеко и Пьянич - хорошие футболисты, но команда у нас сильнее

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

– Как страна, возможно, не сильно интересующая нас, но по сборной – много людей играет в топ-чемпионатах мира: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная. С Джеко пересекались, с Пьяничем – против "Ювентуса" играли. Хорошие футболисты, но команда у нас сильнее.

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– Мы не проигрываем 2 отбора кряду – к Евро-2020 и в этой квалификации.

– Это палка о двух концах – не проигрываем и не сильно выигрываем, только у финнов. Надеюсь, после последнего тура останемся непобежденными и с 2 выигрышами.

– Рецепт, наверное, чтобы ты больше бил по воротам. У тебя же самый сильный удар в сборной.

– Не, думаю, против Малины никто не попрет, но плюс-минус, да. Я редко оказываюсь на ударной позиции. Штрафные? Не подпускают Малиновский, Зинченко, – сказал Кривцов.

Матч между сборными Украины и Боснией и Герцеговиной состоится 16 ноября и начнется в 21:45.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
15.11.2021 в 14:58
Кто сильнее нужно доказывать не словами ..а результатом на поле...Как это сделали Сербия и Хорватия..Босния же играет на том же уровне что и Словения и Сев.Македония..с которыми СБУ очень тяжело играть..
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