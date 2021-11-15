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Кривцов: Джеко и Пьянич - хорошие футболисты, но команда у нас сильнее
16 ноября сборной предстоит решающий матч отбора на ЧМ-2022
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
– Как страна, возможно, не сильно интересующая нас, но по сборной – много людей играет в топ-чемпионатах мира: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная. С Джеко пересекались, с Пьяничем – против "Ювентуса" играли. Хорошие футболисты, но команда у нас сильнее.
– Мы не проигрываем 2 отбора кряду – к Евро-2020 и в этой квалификации.
– Это палка о двух концах – не проигрываем и не сильно выигрываем, только у финнов. Надеюсь, после последнего тура останемся непобежденными и с 2 выигрышами.
– Рецепт, наверное, чтобы ты больше бил по воротам. У тебя же самый сильный удар в сборной.
– Не, думаю, против Малины никто не попрет, но плюс-минус, да. Я редко оказываюсь на ударной позиции. Штрафные? Не подпускают Малиновский, Зинченко, – сказал Кривцов.
Матч между сборными Украины и Боснией и Герцеговиной состоится 16 ноября и начнется в 21:45.
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