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Национальная сборная Украины

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Михалик: Если не обыграем Боснию, то этого уже никто не поймет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Последний матч группового раунда уже завтра

Михалик: Если не обыграем Боснию, то этого уже никто не поймет

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс- игрок сборной Украины Тарас Mихалик поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022, в котором желто-синие на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной.

"Вот и настал час истины. Если завтра сборная Украины не победит боснийцев, у которых выбыли из строя лидеры — Эдин Джеко и Сеад Колашинац, то этого уже никто не поймет. Тем более, что балканцы в отличие от наших уже потеряли все шансы пробиться в следующий раунд и в плане мотивации преимущество также должно быть у гостей.

Поэтому это именно тот случай, когда все зависит от самих подопечных Александра Петракова и я верю, что они добьются желаемого. Ведь в недавнем спарринге с болгарами наши ребята продемонстрировали сыгранность, скорость и только с реализацией были большие проблемы.

В свое время, выступая за "Динамо", мы разгромили "Ильичевец" (9:0) и создалось впечатление, что тогда мы создали меньше голевых моментов, поэтому верю, что завтра прицел будет исправлен и наши ребята выиграют, как минимум, с перевесом в два мяча, что позволит по дополнительным показателям опередить финнов даже, если они сотворят сенсацию и сыграют вничью с французами. Хотя я уверен в профессионализме чемпионов мира и даже если они и будут выступать в экспериментальном составе, то все равно у них хватает "звездных" игроков, чтобы взять верх над финнами", - сказал Михалик.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 16-го ноября и начнется в 21:45, при этом хозяева уже потеряли шансы на выход, в то время как Украина продолжает борьбу за второе место.

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В статье: Украина Тарас Михалик Босния и Герцеговина
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2021 в 20:37
Ви, Михалик, вчора програли хорватам
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
15.11.2021 в 20:05
Ніхто не розуміє, чому це невідомо що стільки років війни грало в країні-агресорі, а тепер роздає інтервью українським ЗМІ, і вони це ще й публікують.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 19:36
Голос из ниоткуда в никуда! Михалик)))))
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+2
-1
Alle Garage (Харьков)
15.11.2021 в 19:22
С Шевченко возможно бы и обыграли боснийцев. С Петраковым - очень большие сомнения. Вероятней всего будет 1-1. Если все же выиграют, то максимум со счетом 2-1 да и то с валидолом и нервотрепкой на последних минутах.
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+1
-1
Sessinjo (Мукачево)
15.11.2021 в 19:02
Хто це Міхалік
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+3
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
15.11.2021 в 18:59
в первом матче мы отскочили от боснии , они столько выходов к воротам запороли
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+1
0


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