Михалик: Если не обыграем Боснию, то этого уже никто не поймет

Экс- игрок сборной Украины Тарас Mихалик поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022, в котором желто-синие на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной.

"Вот и настал час истины. Если завтра сборная Украины не победит боснийцев, у которых выбыли из строя лидеры — Эдин Джеко и Сеад Колашинац, то этого уже никто не поймет. Тем более, что балканцы в отличие от наших уже потеряли все шансы пробиться в следующий раунд и в плане мотивации преимущество также должно быть у гостей.

Поэтому это именно тот случай, когда все зависит от самих подопечных Александра Петракова и я верю, что они добьются желаемого. Ведь в недавнем спарринге с болгарами наши ребята продемонстрировали сыгранность, скорость и только с реализацией были большие проблемы.

В свое время, выступая за "Динамо", мы разгромили "Ильичевец" (9:0) и создалось впечатление, что тогда мы создали меньше голевых моментов, поэтому верю, что завтра прицел будет исправлен и наши ребята выиграют, как минимум, с перевесом в два мяча, что позволит по дополнительным показателям опередить финнов даже, если они сотворят сенсацию и сыграют вничью с французами. Хотя я уверен в профессионализме чемпионов мира и даже если они и будут выступать в экспериментальном составе, то все равно у них хватает "звездных" игроков, чтобы взять верх над финнами", - сказал Михалик.