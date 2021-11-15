  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Матвеев: Босния без Джеко — это совсем другая сборная
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвеев: Босния без Джеко — это совсем другая сборная

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Боснийцы сыграют без двух лидеров

Матвеев: Босния без Джеко — это совсем другая сборная

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" Олег Матвеев поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина.

"Я не буду оригинален, конечно, жду победы наших ребят, даже с минимальным счетом, потому что верю: в параллельном матче французы обыграют финнов. Хотя я не исключаю вариант, что финны будут стимулировать боснийцев, чтобы они дали бой украинцам. Однако ситуация складывается так, что шансы у подопечных Александра Петракова повыше. Ведь сборная Боснии и Герцеговины без Эдина Джеко — это совсем другая сборная, к тому же будет отсутствовать еще один лидер — Сеад Колашинац. Однако уверен, это не должно расслабить украинцев, наоборот, они должны быть как никогда сплоченными и целеустремленными в достижении нужного результата.

Это именно тот случай, когда уже нет права на ошибку", - сказал Матвеев.

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина — Украина начнется во вторник 16 ноября в 21.45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Олег Матвеев Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...