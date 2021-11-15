Матвеев: Босния без Джеко — это совсем другая сборная

Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" Олег Матвеев поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина.

"Я не буду оригинален, конечно, жду победы наших ребят, даже с минимальным счетом, потому что верю: в параллельном матче французы обыграют финнов. Хотя я не исключаю вариант, что финны будут стимулировать боснийцев, чтобы они дали бой украинцам. Однако ситуация складывается так, что шансы у подопечных Александра Петракова повыше. Ведь сборная Боснии и Герцеговины без Эдина Джеко — это совсем другая сборная, к тому же будет отсутствовать еще один лидер — Сеад Колашинац. Однако уверен, это не должно расслабить украинцев, наоборот, они должны быть как никогда сплоченными и целеустремленными в достижении нужного результата.

Это именно тот случай, когда уже нет права на ошибку", - сказал Матвеев.