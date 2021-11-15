Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвеев: Босния без Джеко — это совсем другая сборная
Боснийцы сыграют без двух лидеров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" Олег Матвеев поделился ожиданиями от матча отбора
"Я не буду оригинален, конечно, жду победы наших ребят, даже с минимальным счетом, потому что верю: в параллельном матче французы обыграют финнов. Хотя я не исключаю вариант, что финны будут стимулировать боснийцев, чтобы они дали бой украинцам. Однако ситуация складывается так, что шансы у подопечных Александра Петракова повыше. Ведь сборная Боснии и Герцеговины без Эдина Джеко — это совсем другая сборная, к тому же будет отсутствовать еще один лидер — Сеад Колашинац. Однако уверен, это не должно расслабить украинцев, наоборот, они должны быть как никогда сплоченными и целеустремленными в достижении нужного результата.
Это именно тот случай, когда уже нет права на ошибку", - сказал Матвеев.
Напомним, что поединок Босния и Герцеговина — Украина начнется во вторник 16 ноября в 21.45.
Популярное сейчас
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- Действующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина
- "Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге
- Теперь Украине нужна только победа. Турнирная таблица в группе D после побед Финляндии и Франции
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО