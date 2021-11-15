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Петраков: Я не буду следить за ходом матча Финляндия - Франция

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решающая игра Украины против Боснии

Петраков: Я не буду следить за ходом матча Финляндия - Франция

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию перед матчем ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

- Прокомментируйте прошлый матч Боснии. Вам теперь только победа нужна.

- Игру соперника комментировать не буду. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее.

- Будет у Боснии много молодых теперь в составе. Будет ли вам легче?

- Не знаю, будет ли легче нам теперь. Такой результат у них был в прошлом матче. То, что у соперника, возможно, выйдут молодые, то нам будет тяжелее. Те ребята захотят показать себя, чтобы их увидели и пригласили. Так что будет нам тяжело.

- Готовы ли все игроки? Что по поводу Забарного и Шапаренко.

- Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты негативные. Готовимся к игре.

- Где место Гармаша: вы видите его в полузащите или атаке?

- Я его хорошо знаю, а вот вы все увидите завтра на поле.

- Будете ли вы следить за матчем Финляндия - Франции в режиме онлайн? И как решить проблему реализации моментов?

- Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не буду. Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно.

- Почему так много ничьих?

- Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил свою удачу. Возможно, завтра что-то будет.

- Вы изменили свой подход к публичной критике. Ее с недавнего времени стало меньше. Почему?

- Это опыт. Опыт - большое дело. Это и для меня опыт, и для игроков.

- Как поздравили Витю Цыганкова с днем рождения?

- Перед тренировкой подарим футболку и поздравим. И все. Завтра он должен поздравить и себя, и всю Украину.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Петраков
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.11.2021 в 19:34
Заходит Петрушка в роздивалку и говорит: - почему луком воняет?? Чиполлино порезался, отвечает ему Гармаш, показывая на Циганкова, который завязывая шнурки травмировался!
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