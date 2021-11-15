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Петраков: Я не буду следить за ходом матча Финляндия - Франция
Решающая игра Украины против Боснии
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер
- Прокомментируйте прошлый матч Боснии. Вам теперь только победа нужна.
- Игру соперника комментировать не буду. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее.
- Будет у Боснии много молодых теперь в составе. Будет ли вам легче?
- Не знаю, будет ли легче нам теперь. Такой результат у них был в прошлом матче. То, что у соперника, возможно, выйдут молодые, то нам будет тяжелее. Те ребята захотят показать себя, чтобы их увидели и пригласили. Так что будет нам тяжело.
- Готовы ли все игроки? Что по поводу Забарного и Шапаренко.
- Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты негативные. Готовимся к игре.
- Где место Гармаша: вы видите его в полузащите или атаке?
- Я его хорошо знаю, а вот вы все увидите завтра на поле.
- Будете ли вы следить за матчем Финляндия - Франции в режиме онлайн? И как решить проблему реализации моментов?
- Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не буду. Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно.
- Почему так много ничьих?
- Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил свою удачу. Возможно, завтра что-то будет.
- Вы изменили свой подход к публичной критике. Ее с недавнего времени стало меньше. Почему?
- Это опыт. Опыт - большое дело. Это и для меня опыт, и для игроков.
- Как поздравили Витю Цыганкова с днем рождения?
- Перед тренировкой подарим футболку и поздравим. И все. Завтра он должен поздравить и себя, и всю Украину.
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