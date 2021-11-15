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Воробей: Эта ничейная хандра затянулась, должно прорвать нашу сборную
Обязательно нужно побеждать Боснию
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-форвард
"В предыдущем туре Босния на своем поле проиграла Финляндии (1:3) и у нее уже нет шансов попасть на мундиаль. Сборная Украины сыграла товарищеский матч с Болгарией, который завершился вничью 1:1.
Мы понимаем, что не все зависит от нас, но мы, в первую очередь, верим в нашу сборную. Во вторую очередь, мы верим в сборную Франции и надеемся на положительный результат в поединке с Финляндией.
Будут ли боснийцы мотивированы на поединок с Украиной? Боснийцы в любом случае будут мотивированы. У Боснии уже нет шансов на выход на мундиаль, но в любом случае они настроятся на нашу команду. Поэтому здесь недооценки вообще не должно быть.
Мы прекрасно помним игру во Львове с боснийцами (1:1). Поэтому ко второму матчу с Боснией мы должны подойти во всеоружии. Нам нужно выигрывать. Предыдущие матчи показали, что мы можем играть, но не можем побеждать. Сейчас нужно именно выигрывать. Даже, возможно, не обязательно показывать ту игру, которую все ждут. Нам нужен сейчас результат. Это однозначно. И будем надеяться также на сборную Франции.
Я думаю, что должно уже прорвать Украину. Эта ничейная хандра затянулась на очень длительный период. Очень много шуток в интернете по поводу ничьих. Думаю, должно прорвать нашу сборную. Я думаю, мы где-то 2:0 выиграем в Боснии", - сказал Воробей.
Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.
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