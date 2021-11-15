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Цыганык: Петраков останется в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Реброва ждать еще до весны

Цыганык: Петраков останется в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков будет продолжать работать с командой независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина.

"Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина.

Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Долго ли? Зависит от того, каким будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф и Петраков будет готовить команду к этим матчам. Что будет дальше? Зависит от уровня игры.

Как можно снимать тренера, давшего такую ​​игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам. Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов.

Самое главное, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не надо иногда что-то придумывать и выводить себя на первое место. Надо успокоиться. Там хорошая команда", – сказал Цыганык.

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В статье: Украина Игорь Цыганык Александр Петраков
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Gerd Muller (Житомир)
16.11.2021 в 00:36
Статистика матчу Боснія - Фінляндія: удари 28 - 8, удари у створ воріт 7 - 5, володіння м'ячем 68% - 32%, точність передач 87% - 74%, вилучення 0 - 1, кутові 13 - 1, голи 1 - 3. Це в боксі кількість ударів має значення, а в футболі - голи мають значення.
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Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 00:28
Якщо збірна не потрапить в плей-офф, то тренера можна звільняти виключно для економії коштів УАФ, бо до літа збірнїй все одно не буде з ким грати, а там і Ребров звільниться.
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0
football_soccer (Украина)
16.11.2021 в 00:08
Важно только одно : забить больше чем пропустить. А с этим у сборной проблемы. Поэтому все эти удары и моменты вообще не имеют смысла, если все это не превращается в голы.Сыграли товарняк против болгар , которые сейчас слабее будут на голову чем Люксембург, а диферамбы такие , будто это были не болгары, а итальянцев 90 минут возили
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+1
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djeff2015 (Запорожье)
15.11.2021 в 23:40
можно хоть 100 ударов сделать по воротам и забить чудом один Болгарии и кричать, что игра супер. а можно, как кантоны ...выйти и 4 положить тем же Болгарам....без криков и визжания.
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