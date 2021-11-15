Цыганык: Петраков останется в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков будет продолжать работать с командой независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина.

"Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина.

Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Долго ли? Зависит от того, каким будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф и Петраков будет готовить команду к этим матчам. Что будет дальше? Зависит от уровня игры.

Как можно снимать тренера, давшего такую ​​игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам. Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов.

Самое главное, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не надо иногда что-то придумывать и выводить себя на первое место. Надо успокоиться. Там хорошая команда", – сказал Цыганык.