Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Петраков останется в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина
Реброва ждать еще до весны
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что главный тренер
"Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина – Украина.
Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Долго ли? Зависит от того, каким будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф и Петраков будет готовить команду к этим матчам. Что будет дальше? Зависит от уровня игры.
Как можно снимать тренера, давшего такую игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам. Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов.
Самое главное, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не надо иногда что-то придумывать и выводить себя на первое место. Надо успокоиться. Там хорошая команда", – сказал Цыганык.
Популярное сейчас
- Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Гармаш: Мне бы селекционером стать — голова варит, могу посоветовать что-то
- Милевский: Сборная Украины закроет сборную России
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три