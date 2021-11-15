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Мирон Маркевич: Боснийцев нужно брать за рога и добивать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мирон Богданович плохого не посоветует

Мирон Маркевич: Боснийцев нужно брать за рога и добивать

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

- Наша сборная хорошо провела матч против команды Болгарии. Потому нужно постараться сыграть так же и с боснийцами. Думаю, функционально футболисты сборной Украины готовы к своему матчу года.

- Лишние два дня отдыха пойдут на пользу подопечным Александра Петракова?

— Опять же, в поединке против болгар было хорошее движение. Главное, это все сберечь. О непосредственной подготовке к игре вопрос нужно ставить тренерскому штабу. Но я верю, что все будет хорошо.

— Неожиданно для всех сборная Финляндии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины…

— Я не увидел со стороны финнов чего-то сверхъестественного. Они всегда так играют. Команда показывает добротный, дисциплинированный футбол без излишеств.

- Боснийцы провалили свой матч года?

— Мне сложно сказать, что произошло с этой командой. Одно было точно видно, что Джеко – серьезная фигура для сборной Боснии и Герцеговины. В матче с финнами хозяева не знали, как добраться до ворот соперника, поэтому для них и сложился такой результат.

– Франция победит Финляндию?

— Французы решили свою задачу, поэтому посмотрим, какой состав выставит на игру в Хельсинки Дидье Дешам. Будем надеяться, что чемпионы мира как минимум не проиграют. Но если сборная Франции серьезно подойдет к поединку, то я не вижу шансов для команды Финляндии.

— В Боснии сборной Украины нужно с первых минут идти в атаку или выбрать выжидательную тактику?

— Ждать нечего, надо атаковать, прессинговать. Боснийцы сейчас удручены, и этим необходимо воспользоваться. Это последняя игра года, в которой во многом решается судьба путевки на чемпионат мира. У сборной Украины есть и кому атаковать, и кому забивать.

— Хозяевам будет сложно прийти в себя после вылета по борьбе за попадание в финальную часть ЧМ-2022?

— Почему я и говорю, что с первых минут нужно брать быка за рога. Нельзя давать оппоненту спокойно дышать. Верю и надеюсь, что количество голевых моментов, созданных в поединке с болгарами, в матче с боснийцами перерастет в качественную реализацию.

— Каков будет ваш прогноз на матч Босния и Герцеговина Украины?

— "Сине-желтые" выиграют в два мяча – 0:2, 1:3 без разницы. Да, у нас есть некоторые проблемы в обороне, но для того и было пять дней у тренерского штаба, чтобы исправить все шероховатости в игре сборной Украины. Надо выходить и сыграть так, как это было в последней нашей игре. Соперника нужно добивать.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Босния и Герцеговина
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 00:35
За что тогда мы казахов брали?...
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 00:12
У тексті слова Маркевича "треба брати бика за роги... Суперника треба добивати." У заголовку "Мирон Маркевич: Боснійців треба брати за роги та добивати". Добре, що зміст заголовка - це фантазія редакції, а то би міжнародного скандалу не уникнути.
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+3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.11.2021 в 00:08
Та все буде добре, виграють. Тільки французи програють..
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0
-1
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djeff2015 (Запорожье)
16.11.2021 в 00:00
да хотя бы один закатили и в свои не пропустили. бить по воротам и забивать в ворота мяч два разных понятия. и второе для нынешней СБУ сверхсложное задание. надо писать в ФИФА.....пусть ворота увеличивают и отменяют вратарей..мастера не попадают.
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+1
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Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 00:14
Коли наші останній раз не пропускали?
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0
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Очманілий Заєць (Odessa)
15.11.2021 в 23:57
Боснія - то таке...У пів фіналі за роги тре' буде брати Італію, а в фіналі Португалію...
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