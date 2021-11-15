Мирон Маркевич: Боснийцев нужно брать за рога и добивать

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

- Наша сборная хорошо провела матч против команды Болгарии. Потому нужно постараться сыграть так же и с боснийцами. Думаю, функционально футболисты сборной Украины готовы к своему матчу года.

- Лишние два дня отдыха пойдут на пользу подопечным Александра Петракова?

— Опять же, в поединке против болгар было хорошее движение. Главное, это все сберечь. О непосредственной подготовке к игре вопрос нужно ставить тренерскому штабу. Но я верю, что все будет хорошо.

— Неожиданно для всех сборная Финляндии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины…

— Я не увидел со стороны финнов чего-то сверхъестественного. Они всегда так играют. Команда показывает добротный, дисциплинированный футбол без излишеств.

- Боснийцы провалили свой матч года?

— Мне сложно сказать, что произошло с этой командой. Одно было точно видно, что Джеко – серьезная фигура для сборной Боснии и Герцеговины. В матче с финнами хозяева не знали, как добраться до ворот соперника, поэтому для них и сложился такой результат.

– Франция победит Финляндию?

— Французы решили свою задачу, поэтому посмотрим, какой состав выставит на игру в Хельсинки Дидье Дешам. Будем надеяться, что чемпионы мира как минимум не проиграют. Но если сборная Франции серьезно подойдет к поединку, то я не вижу шансов для команды Финляндии.

— В Боснии сборной Украины нужно с первых минут идти в атаку или выбрать выжидательную тактику?

— Ждать нечего, надо атаковать, прессинговать. Боснийцы сейчас удручены, и этим необходимо воспользоваться. Это последняя игра года, в которой во многом решается судьба путевки на чемпионат мира. У сборной Украины есть и кому атаковать, и кому забивать.

— Хозяевам будет сложно прийти в себя после вылета по борьбе за попадание в финальную часть ЧМ-2022?

— Почему я и говорю, что с первых минут нужно брать быка за рога. Нельзя давать оппоненту спокойно дышать. Верю и надеюсь, что количество голевых моментов, созданных в поединке с болгарами, в матче с боснийцами перерастет в качественную реализацию.

— Каков будет ваш прогноз на матч Босния и Герцеговина Украины?

— "Сине-желтые" выиграют в два мяча – 0:2, 1:3 без разницы. Да, у нас есть некоторые проблемы в обороне, но для того и было пять дней у тренерского штаба, чтобы исправить все шероховатости в игре сборной Украины. Надо выходить и сыграть так, как это было в последней нашей игре. Соперника нужно добивать.